Предварительные итоги сезона Премьер-Лиги 2019/20

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен: даже если нынешний сезон не возобновится, "Ливерпуль" получит свой чемпионский титул. Итоговая победа мерсисайдцев давно выглядит очевидной, а мы попробуем заранее раздать остальные награды и выделить главных героев кампании Премьер-Лиги 2019/20.





Лучший матч



"Норвич" — "Манчестер Сити" — 3:2 (5-й тур)



Быть результативным и драматичным лучшему матчу недостаточно. Запоминаются игры, которые производят эффект, и такой определенно была встреча на стадионе "Кэрроу Роуд" в начале сезона.



Уже тогда было понятно, что "Норвич" вряд ли переплюнет эту победу. Решительность команды Даниэля Фарке значительно превосходит ее качество, но тот день сложился для "канареек" идеально. Победа над действующим чемпионом, не проигрывавшим в чемпионате с января, была шокирующей и зрелищной. По эффекту с этим результатом могла сравниться только победа "Лестера" над "Саутгемптоном" 9:0, но называть лучшей ту встречу было бы жестоко по отношению к "святым".



Конечно, впоследствии "Норвич" подтвердил мнение о себе, как о слабейшей команде в Премьер-Лиге. А "Сити" уступил еще не один раз, отыграв свой худший за несколько лет сезон. Но то поражение было для чемпионов первым — и случилось в матче, от которого этого ждали меньше всего.



Лучший трансфер



Филип Биллинг ("Хаддерсфилд" — "Борнмут")



В наше время об этом часто забывают, но успешность подписания футбола необязательно оценивать в рамках первого сезона. Большинству игроков стоит давать шанс на длинной дистанции, но, растрачивая все более неадекватные суммы, клубы действительно хотят быстрой отдачи. При этом, количество игроков, делающих разницу в первой сезон, в Премьер-Лиге ничтожно мало.



Если оставаться в рамках одного сезона, то количество грамотных вложений — причина для коллективного стыда клубов Премьер-Лиги. Даже команды, которые в нынешнем сезоне прыгают выше головы, полагаются, в первую очередь, на проверенные ранее кадры. Единицы новичков в командах элиты вышли на первый план, никто не стал лидером команды.



Парадоксально и то, что настолько успешный трансфер совершил "Борнмут". Команда Эдди Хау проводит свой слабейший сезон на уровне Премьер-Лиги. "Борнмут" также не славится умение вкладывать солидные деньги в футболистов, уже поигравших на уровне элиты. Но Филип Биллинг, испортивший отношения с экс-тренером "Хаддерсфилда" Яном Зивертом, "зашел" отлично. Опорный полузащитник "Борнмута" регулярно выходит в старте и демонстрирует самый стабильный уровень игры в составе своей команды.



Ничего выдающегося, но по нынешним меркам в Премьер-Лиге — почти достижение.



Худший трансфер



Жоау Канселу ("Ювентус" — "Манчестер Сити")



Выбор в этой категории значительно шире. Фаворитом большинства наверняка будет бразильский нападающий "Ньюкасла" Жоэлинтон. Самый дорогой футболист в истории клуба, Жоэлинтон получил легендарный девятый номер, но предложил взамен лишь один забитый мяч за чемпионат. Правда, его отчасти спасает то, что сам "Ньюкасл" проводит хороший сезон, а менеджер Стив Брюс, очевидно, бразильца ценит — иначе бы тот не выходил в старте в 27 поединках.



У "Манчестер Сити" впечатляющих трансферов прошлым летом не было. Оборона "горожан" проводит очень слабый сезон, и снова актуален вопрос: что не так с приобретенными клубом крайними защитниками? "Сити" хорошо вкладывается в игроков на этих позициях, но по итогу место справа никому не отдает сбавивший обороты Кайл Уолкер, а слева идет конкуренция между центральным полузащитником Зинченко и хроническим нарушителем дисциплины Менди.



Жоау Канселу — последний из числа неудачных (пока что) трансферов "Сити" в этом плане. "Ювентус" получил за него как крупную сумму, так и Данило — еще одного футболиста из этой серии. У Канселу всего восемь выходов в старте, его присутствие в команде почти незаметно, и уже в феврале шли разговоры о том, что "Сити" отпустит Жоау после всего одного сезона. А ведь ожидания от этого трансфера были большими — Канселу должен был, как минимум, заставить сильнее работать Кайла Уолкера справа.



Лучший молодой игрок



Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")



Эту награду в Англии традиционно вручают футболисту, которому на момент начала сезона было не более 23 лет. Потому неудивительно, что ее редко получают только заявившие о себе юниоры. В последние годы приз регулярно уходил футболистам с именем. За последнее десятилетие только Харри Кейн и Деле Алли (в первый раз) были исполнителями, чей талант действительно раскрылся на таком уровне в год получения награды.



Маркусу Рэшфорду — 22. О нем все знают с 2016 года. Формально он подпадает под категорию "лучший молодой футболист", и его победа в ней безоговорочна. Рэшфорд проводит свой пока лучший сезон в составе "Манчестер Юнайтед". В момент, когда футбол ушел на карантин, Маркус уже два месяца был вне игры с травмой, но все равно имел 14 голов и четыре голевые передачи. Прорыв в результативности Рэшфорда случился очень вовремя — именно тогда, когда "Юнайтед" решил попрощаться с Ромелу Лукаку.



Лучший тренер



Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед")



В последние годы лучшим менеджером обычно становится чемпион. Юрген Клопп это признание заслуживает не меньше остальных. "Ливерпуль" в марте шел к тому, чтобы выиграть чемпионат с рекордным преимуществом и, возможно, рекордным количеством набранных очков.



Тем не менее, то, что сделал Крис Уайлдер в "Шеффилд Юнайтед", впечатляет не меньше. "Клинки" проводит свой первый сезон после возвращения в Премьер-Лигу и занимают седьмую строчку. Они сыграли на один матч меньше своих конкурентов. Если добавить "Шеффилду" три очка, то команда Уайлдера будет пятой — и с отставанием в два пункта от четвертого "Челси". И это за каких-то девять туров до конца чемпионата.



Работа Уайлдера в "Шеффилд Юнайтед" — феноменальна. Одна из самых красивых историй последних лет. Крис пришел в клуб, который поддерживал с детства, и вывел "клинков" из Лиги Один в Премьер-Лигу — и сразу же влез в борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Если вернуться назад и взглянуть работу Криса в "Нортхэмптоне", "Оксфорде" и других клубах, становится понятно: перед нами особенный тренер.



Лучший игрок



Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")



Кевин Де Брюйне может замахнуться на рекорд по количеству голевых передач в Премьер-Лиге, Джейми Варди лидирует в списке бомбардиров, а нападающие "Ливерпуля" по-прежнему эффективны. Есть футболисты, впечатляющие цифрами, и конкуренцию им Джордан Хендерсон проиграет: у него в этом сезоне только три гола и пять голевых передач.



В то же время речь идет о незаменимом капитане "Ливерпуля", безоговорочно лучшей команды страны. Последние встречи лидеры провели без Хендерсона, и разница была налицо. Это не та динамика, не тот контроль и не тот характер. Не являясь лучшим ни в одном из отдельных технических компонентов в команде, Хендерсон в то же время лучше всех отображает общие принципы игры "Ливерпуля".



Он — сердце команды и главный футболист в центре поля, отвечающий одновременно и за разрушение атак соперника, и за развитие атак мерсисайдцев. Глядя на нынешнего Хендерсона, сложно поверить, что еще несколько лет назад в "Ливерпуле" были всерьез подумывали попрощаться со своим капитаном.



Иван Громиков специально для FAPL.ru