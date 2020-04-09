Игроки Премьер-Лиги открыли свой благотворительный фонд

Харри Кейн и Джордан Хендерсон Капитаны команд Премьер-Лиги подтвердили, что футболисты открывают свой благотворительный фонд под названием "Players Together".

Отсутствие ожидаемого прогресса в переговорах с игроками Премьер-Лиги о понижении их зарплат заставило капитанов взять инициативу в свои руки.

20 капитанов организовали свою группу в WhatsApp и в конце концов договорились учредить свой благотворительный фонд, который в первую очередь будет поддерживать медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает Daily Mirror в кассе фонда уже находится 4 миллиона фунтов, включая пожертвование в 1.5 млн. фунтов от Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Глава PFA Гордон Тэйлор и отдельные игроки сделали свои личные пожертвования, а далее фонд будет наполняться за счет отчислений от зарплат футболистов.

Помимо медицинских работников, на поддержку фонда смогут рассчитывать волонтеры и пострадавшие от COVID-19 пациенты. Планируется, что фонд продолжит свою работу и после окончания пандемии.

За тем, что эта инициатива принадлежит именно капитанам, сомневаться не приходится. Джордан Хендерсон из "Ливерпуля" и Харри Кейн из "Тоттенхэма" стали первыми, кто распространил информацию о создании фонда.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 331

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gavriil 09.04.2020 01:01 # gavriil
    Мать Хендерсона ебал в очко. Не благодарите.

    (ответить)

  2. xah 09.04.2020 00:08 # xah
    Молодцы. Надеюсь норм игрок поддержать, в смысле у кого хорошая зп

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: