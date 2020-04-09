Игроки Премьер-Лиги открыли свой благотворительный фонд

Капитаны команд Премьер-Лиги подтвердили, что футболисты открывают свой благотворительный фонд под названием "Players Together".

Отсутствие ожидаемого прогресса в переговорах с игроками Премьер-Лиги о понижении их зарплат заставило капитанов взять инициативу в свои руки.



20 капитанов организовали свою группу в WhatsApp и в конце концов договорились учредить свой благотворительный фонд, который в первую очередь будет поддерживать медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса.



Как сообщает Daily Mirror в кассе фонда уже находится 4 миллиона фунтов, включая пожертвование в 1.5 млн. фунтов от Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Глава PFA Гордон Тэйлор и отдельные игроки сделали свои личные пожертвования, а далее фонд будет наполняться за счет отчислений от зарплат футболистов.



Помимо медицинских работников, на поддержку фонда смогут рассчитывать волонтеры и пострадавшие от COVID-19 пациенты. Планируется, что фонд продолжит свою работу и после окончания пандемии.



За тем, что эта инициатива принадлежит именно капитанам, сомневаться не приходится. Джордан Хендерсон из "Ливерпуля" и Харри Кейн из "Тоттенхэма" стали первыми, кто распространил информацию о создании фонда.