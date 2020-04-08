Мане уверен, что однажды выиграет "Золотой мяч"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что надеется однажды выиграть "Золотой мяч".

В последнем голосовании на главную индивидуальную награду в футболе Мане занял четвертое место, пропустив вперед Лионеля Месси из "Барселоны", своего одноклубника Виргила Ван Дейка и Криштиану Роналду из "Ювентуса".



Многие сочли этот результат несправедливым для Садио, который весь предыдущий год демонстрировал блестящий футбол за "Ливерпуль" и сборную Сенегала.



Однако сам Мане не отчаивается. 27-летний нападающий, забивший 14 голов и отдавший семь результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, все еще надеется стать обладателем "Золотого мяча".



"Я играю за команду, и команда — это самое важное. Я очень счастлив выигрывать трофеи со своей командой, но в то же время я мечтаю завоевать "Золотой мяч".



"Я надеюсь сделать это, и я пожертвую всем, чем могу, чтобы достичь своей цели. Я был близок, и это придает мне мотивации. Люди никогда не перестают поддерживать меня — они говорят, что мне это по силам".



"Думаю, я близок и однажды сделаю это", — цитирует Мане Evening Standard.