Ройс советует Санчо остаться в Дортмунде еще на год или два
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс посоветовал своему партнеру по команде Джейдону Санчо повременить со сменой клуба на год или два.
Согласно слухам, "Боруссия" уже смирилась с тем, что грядущим летом Санчо уйдет. На оцениваемого в сумму свыше 100 миллионов фунтов Джейдона претендуют крупнейшие клубы Европы, включая "Манчестер Юнайтед".
Однако Ройс считает, что 20-летний англичанин, забивший 14 голов и отдавший 15 результативных передач в этом сезоне Бундеслиги, еще не достиг своего потолка в Дортмунде.
"Джейдон — выдающийся игрок, и на него непременно будут претендовать многие клубы. Это факт".
"Сейчас он играет на еще более высоком уровне, чем в прошлом году, и он крайне ценен для нас в достижении свои целей".
"Я бы посоветовал ему остаться в "Боруссии" еще на год или, может быть, на два. На мой взгляд, в данный момент для него нет места лучше".
"После этого он сможет сделать по-настоящему большой шаг, потому что станет еще более совершенным игроком, спокойно развиваясь здесь в качестве основного игрока", — сообщил Ройс Bild.
08.04.2020 22:00
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