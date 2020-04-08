"Челси" начал переговоры с Рюдигером о новом контракте

"Челси" инициировал переговоры со своим защитником Антонио Рюдигером о ново контракте.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард и боссы лондонского клуба находятся под впечатлением от игры Рюдигера с момента возвращения того после травмы паха в декабре.



Антонио проявляет себя как лидер молодой команды Лэмпарда, и теперь "Челси" хочет заключить с Антонио новый контракт на три года и опцией продления еще на 12 месяцев.



По информации Sky Sports, "Челси" уже провел предварительные переговоры с 27-летним защитник, чье действующее соглашение рассчитано до июня 2022.



Добавим, что в этом сезоне Рюдигер сыграл 18 матчей за "синих", забив два мяча. Всего на счету Антонио 105 поединков и шесть голов с момента своего перехода из "Ромы" за 31.5 млн. фунтов в 2017 году.