Сульшер рассчитывает на Погба и Рэшфорда в остатке сезона

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что возлагает большие надежды на полузащитника Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда в остатке сезона.

Как известно, Погба почти не играл в этом сезоне из-за проблем с лодыжкой, а Рэшфорд последний раз выходил на поле еще в январе, когда получил двойной стрессовый перелом спины.



Однако пауза, вызванная пандемией коронавируса, дала возможность обоим игрокам поправить свое здоровье и подготовиться к возобновлению сезона. Сульшер ожидает, что двое его подопечных подойдут к заключительным матчам в хорошей физической форме и с большой мотивацией.



"Поль и Маркус отсутствовали некоторое время, но нам все еще остается сыграть несколько матчей, и я думаю, каждый возобновит сезон, находясь на примерно одинаковом уровне готовности".



Возможно, теперь у Поля и Маркуса будет больше мотивации. Когда они вернутся на поле, то смогут увидеть, что физически они ничуть не хуже или даже лучше других игроков".



"В каком-то смысле они получили возможность сыграть более важную роль в этом сезоне, чем они надеялись. Они оба являются большими игроками для нас, одними из самых важных игроков".



"На меня всегда производили впечатление игроки, которые возвращаются после перерыва. Так было после летних каникул и после зимнего перерыва, когда мы ездили в Марбелью. Они сосредоточенно работали".



"Уверен, мы сможем хорошо стартовать после возобновления сезона и подняться в таблице, если продолжим делать правильные вещи. Тогда у нас будут хорошие шансы даже в Кубке Англии и Лиге Европы", — цитирует Сульшера Evening Standard.