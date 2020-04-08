Диего Карлос может заменить Ловрена в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" присмотрел замену Деяну Ловрену в лице центрального защитника "Севильи" Диего Карлоса.

В данный момент у Ловрена остается всего один год по контракту. Это обстоятельство, а также тот факт, что Деян является последним выбором главного тренера Юргена Клоппа на своей позиции в нынешнем сезоне, означают, что грядущим летом хорват, вероятно, будет продан "Ливерпулем".



Расставание с 30-летним Ловреном заставит Клоппа выйти на трансферный рынок для приглашения игроку в компанию к Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



По информации Marca, внимание "красных" привлек Диего Карлос, который лишь прошлым летом присоединился к "Севилье", до этого поиграв в Португалии и Франции.



27-летний бразилец настолько хорош, что своей игрой в этом сезоне, помимо "Ливерпуля", также заинтересовал "Реал", "Барселону" и "Атлетико", сообщает Marca.



"Переход в "Севилью" стал огромным шагом в моей карьере, потому что это большой клуб. Если однажды я уйду, то только в одну из лучших команд мира", — говорил недавно Диего.