Клопп: "Мане выглядел начинающим рэпером"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его первое впечатление о нападающем Садио Мане оказалось обманчивым.

Мане прибыл в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" на второй год работы Клоппа и с тех пор забил 77 голов в 161 матче с учетом всех соревнований, выиграв Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Однако Садио был на радаре у Юргена, еще когда тот тренировал дортмундскую "Боруссии". Сенегалец в то время выступавший за австрийский "Ред Булл", весьма удивил Клоппа.



"Я помню свою первую встречу с Садио. Это было в Дортмунде. Передо мной сидел очень молодой парень. На нем была бейболка, повернутая на бок, а на голове у него была светлая полоса, как и сегодня".



"Он выглядел начинающим рэпером. Я подумал: "У меня нет на это времени". В то время наша команда была не так уж плоха. Мне требовался тот, кто смирится с тем, что поначалу не будет игроком стартового состава. Тот, кого я смогу развивать".



"Должен сказать, у меня довольно хорошее чутье насчет людей, но здесь я ошибся! Я продолжил следить за его карьерой в Зальцбурге. А в "Саутгемптоне" он просто доминировал!" — цитирует Клоппа Goal.