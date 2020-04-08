Моуриньо признал, что ошибся, устроив тренировку в парке

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что поступил опрометчиво, устроив занятие для своих игроков в парке.

В минувший вторник Моуриньо был замечен в одном из парков Барнета вместе с игроками первой команды "шпор" Давинсоном Санчесом, Райаном Сессеньоном и Танги Ндомбеле.

В лондонском клуба негативно отреагировали на эту инициативу португальского специалиста, напомнив о необходимости соблюдать социальную дистанцию при выходе на улицу — жителям Британии позволено нарушать режим самоизоляции только при острой необходимости. После своего разоблачения Жозе был вынужден извиниться.

"Я понимаю, что мои действия не соответствуют протоколу правительства, и мы можем контактировать только со своими домочадцами".

"Крайне важно, чтобы все мы соблюдали отведенную нам роль и следовали указаниям правительства, поддерживая наших героев-медиков и спасая жизни", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2020 16:00

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  1. vyrentz 08.04.2020 17:08 # vyrentz
    Я понимаю, что мои действия не соответствуют протоколу правительства, но мне на вас всех похуй

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  2. vyrentz 08.04.2020 17:07 # vyrentz
    Дисквалификацию этой команде за нарушение карантина и штраф в 10млн, ибо нехуй нанимать долбаебов на должность тренера

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  3. martingor 08.04.2020 16:14 # martingor
    лучше тренироваться в гараже воняет гавном ,но кароны нет ,есть безвиз ,но от него только вонь он не заразный

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