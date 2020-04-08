Моуриньо признал, что ошибся, устроив тренировку в парке

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что поступил опрометчиво, устроив занятие для своих игроков в парке.

В минувший вторник Моуриньо был замечен в одном из парков Барнета вместе с игроками первой команды "шпор" Давинсоном Санчесом, Райаном Сессеньоном и Танги Ндомбеле.



В лондонском клуба негативно отреагировали на эту инициативу португальского специалиста, напомнив о необходимости соблюдать социальную дистанцию при выходе на улицу — жителям Британии позволено нарушать режим самоизоляции только при острой необходимости. После своего разоблачения Жозе был вынужден извиниться.



"Я понимаю, что мои действия не соответствуют протоколу правительства, и мы можем контактировать только со своими домочадцами".



"Крайне важно, чтобы все мы соблюдали отведенную нам роль и следовали указаниям правительства, поддерживая наших героев-медиков и спасая жизни", — цитирует Моуриньо Sky Sports.