Моуриньо признал, что ошибся, устроив тренировку в парке
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что поступил опрометчиво, устроив занятие для своих игроков в парке.
В минувший вторник Моуриньо был замечен в одном из парков Барнета вместе с игроками первой команды "шпор" Давинсоном Санчесом, Райаном Сессеньоном и Танги Ндомбеле.
В лондонском клуба негативно отреагировали на эту инициативу португальского специалиста, напомнив о необходимости соблюдать социальную дистанцию при выходе на улицу — жителям Британии позволено нарушать режим самоизоляции только при острой необходимости. После своего разоблачения Жозе был вынужден извиниться.
"Я понимаю, что мои действия не соответствуют протоколу правительства, и мы можем контактировать только со своими домочадцами".
"Крайне важно, чтобы все мы соблюдали отведенную нам роль и следовали указаниям правительства, поддерживая наших героев-медиков и спасая жизни", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
08.04.2020 16:00
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Последние комментарии:
Я понимаю, что мои действия не соответствуют протоколу правительства, но мне на вас всех похуй
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Дисквалификацию этой команде за нарушение карантина и штраф в 10млн, ибо нехуй нанимать долбаебов на должность тренера
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лучше тренироваться в гараже воняет гавном ,но кароны нет ,есть безвиз ,но от него только вонь он не заразный
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