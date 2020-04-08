Премьер-Лига опровергла заявление директора "Удинезе"

Премьер-Лига опровергла появившуюся информацию о том, что собирается аннулировать этот сезон.

На текущей неделе директор "Удинезе" Пьерпаоло Поццо заявил Sport Italia, что сезон Премьер-Лиги 2019/20 не будет доигран.



"Федерация футбола Бельгии уже решила, что досрочно окончит свою лигу, несмотря на угрозу санкций со стороны УЕФА".



"В Англии Премьер-Лига собирается сделать похожее заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьезной", — сообщил босс клуба, который принадлежит семье Поццо, владеющей "Уотфордом".



Издание The Independent обратилось в Премьер-Лигу за комментарием, и официальный представитель английского первенства заверил, что эта информация не соответствует действительности — как и было объявлено ранее, клубы настроены доиграть оставшиеся матчи.