Гвардиола согласился на понижение зарплаты

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился на понижение своей зарплаты.

В данный момент Гвардиола находится на своей родине в Каталонии, ожидая, пока пандемия коронавируса пойдет на спад, чтобы он смог вернуться в Манчестер.



В минувший понедельник пандемия унесла жизнь 82-летней матери Хосепа, которая не справилась с осложнениями, вызванными COVID-19.



49-летний Гвардиола, ранее пожертвовавший 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом, теперь поможет своему клубу пережить кризис, вызванный пандемией.



По информации The Times, Гвардиола уже провел неофициальные переговоры с директорами клуба Чики Бегиристайном и Ферраном Сориано, дав предварительное согласие на понижение своей зарплаты.



Отметим, Гвардиола является самым высокооплачиваемым тренером Премьер-Лиги и получает 20 миллионов фунтов в год.