Бербатов: "Кейн может пойти по моим стопам"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов уверен, что Харри Кейн может пойти по его стопам, сменив "шпор" на "красных дьяволов".
Напомним, недавно 26-летний Кейн допустил свой уход из "Тоттенхэма", который находится на пороге очередного бестрофейного сезона и серьезно рискует даже не попасть в Лигу Чемпионов.
Бербатов понимает, что чувствует Кейн, и приводит Харри в пример себя. Покинув "Тоттенхэм" в 2008 году, Димитар завоевал два титула Премьер-Лиги с "Юнайтед".
"Я вижу много похожего между ситуацией, в которой был я сам, и тем, что происходит с Кейном. Примерно на этом же этапе своей карьеры, что и он, ты начинаешь задумываться, находишься ли ты на правильном пути. Ты помышляешь о трофеях".
"Между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" существует сильная связь. Тедди Шерингем выступал за "шпор", а затем отправился на "Олд Траффорд". То же самое сделал я, а теперь это может сделать Кейн. Он тоже нападающий, и его сватают туда", — цитирует Бербатова Daily Mail.
08.04.2020 12:00
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Последние комментарии:
По факту не впечатляет харри своей игрой, конечно в лучшей своей форме топ, но в данный момент врядли это то что нужно, притом за бешеные бабки
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Только во времена Шерингема, Бербатова и Каррика это был сильнейший клуб Англии. Сейчас же туда если только за баблом.
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Никому не пожелаешь такого
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