Бербатов: "Кейн может пойти по моим стопам"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов уверен, что Харри Кейн может пойти по его стопам, сменив "шпор" на "красных дьяволов".

Напомним, недавно 26-летний Кейн допустил свой уход из "Тоттенхэма", который находится на пороге очередного бестрофейного сезона и серьезно рискует даже не попасть в Лигу Чемпионов.



Бербатов понимает, что чувствует Кейн, и приводит Харри в пример себя. Покинув "Тоттенхэм" в 2008 году, Димитар завоевал два титула Премьер-Лиги с "Юнайтед".



"Я вижу много похожего между ситуацией, в которой был я сам, и тем, что происходит с Кейном. Примерно на этом же этапе своей карьеры, что и он, ты начинаешь задумываться, находишься ли ты на правильном пути. Ты помышляешь о трофеях".



"Между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" существует сильная связь. Тедди Шерингем выступал за "шпор", а затем отправился на "Олд Траффорд". То же самое сделал я, а теперь это может сделать Кейн. Он тоже нападающий, и его сватают туда", — цитирует Бербатова Daily Mail.