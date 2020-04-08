Бербатов: "Кейн может пойти по моим стопам"

Харри Кейн Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов уверен, что Харри Кейн может пойти по его стопам, сменив "шпор" на "красных дьяволов".

Напомним, недавно 26-летний Кейн допустил свой уход из "Тоттенхэма", который находится на пороге очередного бестрофейного сезона и серьезно рискует даже не попасть в Лигу Чемпионов.

Бербатов понимает, что чувствует Кейн, и приводит Харри в пример себя. Покинув "Тоттенхэм" в 2008 году, Димитар завоевал два титула Премьер-Лиги с "Юнайтед".

"Я вижу много похожего между ситуацией, в которой был я сам, и тем, что происходит с Кейном. Примерно на этом же этапе своей карьеры, что и он, ты начинаешь задумываться, находишься ли ты на правильном пути. Ты помышляешь о трофеях".

"Между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" существует сильная связь. Тедди Шерингем выступал за "шпор", а затем отправился на "Олд Траффорд". То же самое сделал я, а теперь это может сделать Кейн. Он тоже нападающий, и его сватают туда", — цитирует Бербатова Daily Mail.


Метки Бербатов, Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2020 12:00

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  1. smokekush 08.04.2020 13:22 # smokekush
    По факту не впечатляет харри своей игрой, конечно в лучшей своей форме топ, но в данный момент врядли это то что нужно, притом за бешеные бабки

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  2. ray-black 08.04.2020 12:58 # ray-black
    Только во времена Шерингема, Бербатова и Каррика это был сильнейший клуб Англии. Сейчас же туда если только за баблом.

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  3. liverbro 08.04.2020 12:40 # liverbro
    Никому не пожелаешь такого

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