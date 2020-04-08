Сульшер сообщил, что "Юнайтед" готов покупать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб будет готов действовать, когда откроется трансферное окно.

Напомним, накануне ФИФА предложила отложить открытие летнего трансферного окна, пока не будет доигран этот сезон.



Сейчас для большинства клубов трансферная кампания — вопрос далеко не первостепенной важности, учитывая проблемы, вызванные пандемией коронавируса.



Однако Сульшер видит в финансовых затруднениях других клубов возможность для "Юнайтед" обзавестись нужными игроками.



"Однажды футбол вернется в свое обычное состояние, и очень важно, чтобы мы были готовы, когда это случится".



"Мы хотим быть лучшими во всем, и сейчас нам, конечно, предоставилась возможность провести больше времени, обсуждая игроков и обсуждая планы. Мы с тренерским штабом смотрим матчи, оцениваем игру, созваниваемся по видеосвязи".



"Кто знает, каким будет следующее трансферное окно? Кто знает, кому из клубов придется продавать игроков? Возможно, это будет ситуация, которую нам удастся использовать для своей выгоды, потому что, как вы знаете, "Манчестер Юнайтед" — один из самых состоятельных клубов".



"Уверен, мы сможем провернуть нужные сделки, когда все вернется в норму", — сообщил Сульшер Sky Sports.