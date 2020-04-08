Мане поймет, если "Ливерпуль" оставят без титула

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что поймет, если этот сезон аннулируют и лишат его команду титула Премьер-Лиги.

Пандемия коронавируса остановила этот сезон, когда "Ливерпуль" оторвался на 25 очков от ближайшего преследователя и нуждался еще в двух победах для своего первого в истории титула Премьер-Лиги.

Мане понимает, что в условиях глобального кризиса футбол — это не самое важное. Садио готов принять, если сезон 2019/20 так и не будет доигран.

"Чувствую ли я себя чемпионом? Думаю, еще нет. Я люблю свою работу и люблю футбол, я хочу добыть эту победу на поле".

"Я хочу выигрывать матчи и хочу завоевать трофей сам. Я был бы счастлив сделать это. Однако, учитывая ситуацию, я отнесусь с пониманием, что бы ни случилось".

"Ливерпулю" сложно, но многим миллионам людей по всему миру приходится гораздо сложнее. Некоторые люди теряют родных, и это более тяжелая ситуация".

"Что касается меня, то моя мечта — завоевать титул в этом году. Если этого не случится, я смирюсь, это часть жизни. Надеюсь, тогда мы завоюем титул в следующем году", — сообщил Мане talkSPORT.


Метки Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2020 10:00

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  1. liverbro 08.04.2020 11:39 # liverbro
    Человечище

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  2. manutd-20champ 08.04.2020 11:36 # manutd-20champ
    Мужик. не то что колбасные дауны с фапла.

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  3. owen777 08.04.2020 11:10 # owen777
    Он хорош...как наше трио. Никак не могу забить что до недавно на его место феерил Великий Борини

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  4. d1gnity 08.04.2020 10:58 # d1gnity
    Сезон надо обнулить, кубок который должен был достаться победителю можно вручить Ливерпулю, чтобы не было так обидно

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  5. januzaj00 08.04.2020 10:56 # januzaj00
    Последняя стадия это смирение. Мане топарик, пора ему валить из помойки

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  6. muaxaxaxa 08.04.2020 10:55 # muaxaxaxa
    Не зря я бы только Мане хотел видеть в МЮ из ливера. Парень помимо того что топ футболист, так еще и умный.

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  7. noi39 08.04.2020 10:33 # noi39
    Будет мотивирован на последующие десять сезонов.

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  8. easports 08.04.2020 10:21 # easports
    Потихоньку смиряются. Ну а что делать.

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  9. alexomck 08.04.2020 10:14 # alexomck
    в Реал собрался.

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  10. papka-legend 08.04.2020 10:06 # papka-legend
    Мане топарь. А теперь давайте посмотрим что скажут местные дауны про его мнение.

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