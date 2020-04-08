Мане поймет, если "Ливерпуль" оставят без титула

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что поймет, если этот сезон аннулируют и лишат его команду титула Премьер-Лиги.

Пандемия коронавируса остановила этот сезон, когда "Ливерпуль" оторвался на 25 очков от ближайшего преследователя и нуждался еще в двух победах для своего первого в истории титула Премьер-Лиги.



Мане понимает, что в условиях глобального кризиса футбол — это не самое важное. Садио готов принять, если сезон 2019/20 так и не будет доигран.



"Чувствую ли я себя чемпионом? Думаю, еще нет. Я люблю свою работу и люблю футбол, я хочу добыть эту победу на поле".



"Я хочу выигрывать матчи и хочу завоевать трофей сам. Я был бы счастлив сделать это. Однако, учитывая ситуацию, я отнесусь с пониманием, что бы ни случилось".



"Ливерпулю" сложно, но многим миллионам людей по всему миру приходится гораздо сложнее. Некоторые люди теряют родных, и это более тяжелая ситуация".



"Что касается меня, то моя мечта — завоевать титул в этом году. Если этого не случится, я смирюсь, это часть жизни. Надеюсь, тогда мы завоюем титул в следующем году", — сообщил Мане talkSPORT.