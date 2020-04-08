Мане поймет, если "Ливерпуль" оставят без титула
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что поймет, если этот сезон аннулируют и лишат его команду титула Премьер-Лиги.
Пандемия коронавируса остановила этот сезон, когда "Ливерпуль" оторвался на 25 очков от ближайшего преследователя и нуждался еще в двух победах для своего первого в истории титула Премьер-Лиги.
Мане понимает, что в условиях глобального кризиса футбол — это не самое важное. Садио готов принять, если сезон 2019/20 так и не будет доигран.
"Чувствую ли я себя чемпионом? Думаю, еще нет. Я люблю свою работу и люблю футбол, я хочу добыть эту победу на поле".
"Я хочу выигрывать матчи и хочу завоевать трофей сам. Я был бы счастлив сделать это. Однако, учитывая ситуацию, я отнесусь с пониманием, что бы ни случилось".
"Ливерпулю" сложно, но многим миллионам людей по всему миру приходится гораздо сложнее. Некоторые люди теряют родных, и это более тяжелая ситуация".
"Что касается меня, то моя мечта — завоевать титул в этом году. Если этого не случится, я смирюсь, это часть жизни. Надеюсь, тогда мы завоюем титул в следующем году", — сообщил Мане talkSPORT.
08.04.2020 10:00
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Последние комментарии:
Человечище
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Мужик. не то что колбасные дауны с фапла.
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Он хорош...как наше трио. Никак не могу забить что до недавно на его место феерил Великий Борини
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Сезон надо обнулить, кубок который должен был достаться победителю можно вручить Ливерпулю, чтобы не было так обидно
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Последняя стадия это смирение. Мане топарик, пора ему валить из помойки
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Не зря я бы только Мане хотел видеть в МЮ из ливера. Парень помимо того что топ футболист, так еще и умный.
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Будет мотивирован на последующие десять сезонов.
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Потихоньку смиряются. Ну а что делать.
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в Реал собрался.
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Мане топарь. А теперь давайте посмотрим что скажут местные дауны про его мнение.
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