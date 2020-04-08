Бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко может вернуться в Премьер-Лигу в качестве главного тренера одного из клубов.

В свое время Шевченко отыграл три сезона за "синих", завоевав Кубок Англии и Кубок Лиги, а также достигнув финала Лиги Чемпионов.



Прямо сейчас 43-летний Шевченко тренирует сборную Украины, однако в обозримом будущем собирается сделать следующий шаг, о чем Tuttosport рассказал Андреа Малдера, видеоаналитик Андрея в национальной команде.



"Поработав тренером национальной командой, он захочет тренировать какой-нибудь клуб. Ему без разницы, будет это в Серии А или в Премьер-Лиге. Он трудолюбив, и он впечатлил меня с самого начала".



"Шевченко многому научился у тренеров, с которыми ему довелось поработать. Карло Анчелотти был настоящим наставником для него".



"Он дотошен в своем внимании к деталям, когда готовится к матчам и отслеживает прогресс игроков".



"У них с Масимилиано Аллегри одинаковое умение читать игру и предвидеть события. Они оба знают, когда нужно отступить назад и обороняться или пойти всеми силами в атаку".



"Шева — невероятная фигура, и игроки ему очень доверяют. Это имеет фундаментальное значение в современном футболе", — сообщил Малдера.