Шевченко может вернуться в Премьер-Лигу

Андрей Шевченко Бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко может вернуться в Премьер-Лигу в качестве главного тренера одного из клубов.

В свое время Шевченко отыграл три сезона за "синих", завоевав Кубок Англии и Кубок Лиги, а также достигнув финала Лиги Чемпионов.

Прямо сейчас 43-летний Шевченко тренирует сборную Украины, однако в обозримом будущем собирается сделать следующий шаг, о чем Tuttosport рассказал Андреа Малдера, видеоаналитик Андрея в национальной команде.

"Поработав тренером национальной командой, он захочет тренировать какой-нибудь клуб. Ему без разницы, будет это в Серии А или в Премьер-Лиге. Он трудолюбив, и он впечатлил меня с самого начала".

"Шевченко многому научился у тренеров, с которыми ему довелось поработать. Карло Анчелотти был настоящим наставником для него".

"Он дотошен в своем внимании к деталям, когда готовится к матчам и отслеживает прогресс игроков".

"У них с Масимилиано Аллегри одинаковое умение читать игру и предвидеть события. Они оба знают, когда нужно отступить назад и обороняться или пойти всеми силами в атаку".

"Шева — невероятная фигура, и игроки ему очень доверяют. Это имеет фундаментальное значение в современном футболе", — сообщил Малдера.


Метки сборная Украины, тренеры, Шевченко

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2020 09:00

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