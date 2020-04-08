Холанд благодарен Сульшеру

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Бреут Холанд признался, что он очень благодарен главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру, с которым ему довелось поработать в "Мольде".

Первые шаги в своей профессиональной карьере Холанд сделал именно в "Мольде", за первую команду которого он дебютировал в 16 лет. В то время норвежский клуб возглавлял Сульшер.



И хотя в январе Холанд отверг возможность воссоединиться с Сульшером, 19-летний нападающий испытывает самые теплые чувства к своему бывшему наставнику.



"Помню, я как-то был разочарован во время тренировки — у меня ничего не получалось".



"Против меня был только голкипер и ворота. Оле Гуннар простреливал на меня, а я мазал с каждой попытки. Помню, тогда Оле сказал: "Думаю, ты выйдешь в старте на следующий матч, поэтому просто будь готов".



"Сульшер и я достаточно много работали над завершающим ударом. Не только после прострелов. Он научил меня кое-каким простым правилам".



"В первую очередь он научил меня бить в касание. Научил не вкладывать в свой удар слишком много мощи, пытаясь продырявить сетку или голкипера мячом. Думаю, у меня была тяга к этому, так что его слова открыли для меня нечто новое. Я принялся работать над этим, не стремясь забить".



"Он научил меня сохранять спокойствие, но в то же время быть на чеку и открываться там, куда приходит мяч. Тогда у тебя будет шанс забить. Он заслуживает большой похвалы за то, что научил меня этому", — цитирует Холанда Goal.