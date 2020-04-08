Леви отправит сотрудников "Тоттенхэма" на работы в свою личную резиденцию

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви собирается поддержать некоторых сотрудников своего клуба, отправив работать в свою личную резиденцию.

На прошлой неделе "шпоры" объявили о 20-процентном понижении зарплат своих 550 сотрудников, относящихся к неигровому персоналу.



Около половины из них были дополнительно отправлены в принудительный отпуск на апрель и май — клуб воспользовался государственной программой поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, переложив содержание этих сотрудников на налогоплательщиков.



"Тоттенхэм", восьмой лучший клуб мира по уровню доходов по версии Deloitte, и его президент Даниэль Леви были немедленно подвергнуты жесточайшей критике со стороны фанатов, бывших игроков и общественных деятелей.



Как утверждает The Telegraph, сотрудники "Тоттенхэма" разочарованы таким отношением к себе руководства — особенно на фоне некоторых других клубов Премьер-Лиги.



В сложившейся ситуации Леви собирается занять часть временно оставшегося без работы персонала. Сотрудники клуба получат возможность потрудиться в огромной резиденции Даниэля в Хартфордшире, ухаживая за особняком, садом и сопутствующей инфраструктурой.



Издание добавляет, что пока нет никаких намеков на готовность "шпор" признать свою ошибку и отказаться от отправки сотрудников в принудительный отпуск, как это вышло в "Ливерпуле".