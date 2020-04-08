Символическая сборная Премьер-Лиги в сезоне 2019/20 по версии Каррагера

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер составил свой вариант символической сборной этого сезона Премьер-Лиги.

Сезон 2019/20 был остановлен пандемией коронавируса, когда каждой из команд Премьер-Лиги оставалось сыграть по девять или 10 матчей. Однако возникшая пауза дала возможность подвести некоторые итоги кампании.



Специально для Sky Sports экс-защитник "Ливерпуля" определил 11 игроков, которые лучше всего себя проявили в этом сезоне. Каррагер включил в состав символической сборной сразу семерых представителей команды Юргена Клоппа.



Каррагер полостью позаимствовал линию обороны "Ливерпуля", к которой добавил полузащитника Джордана Хендерсона и нападающих Мохамеда Салаха с Садио Мане.



Сборную Каррагера дополняют голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон, полузащитники Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Джек Грилиш из "Астон Виллы", а также нападающий Серхио Агуэро, еще один представитель "Сити".



"Я люблю Фирмино, но я думаю, у него были сезоны получше. Когда ты не забиваешь в Премьер-Лиге на "Энфилде", это не помогает!"



"Что касается Алиссона, то он бы великолепен, когда играл, и я бы не променял его ни на кого другого в мире прямо сейчас, но я думаю, "Шеффилд Юнайтед" настолько хорош в этом сезоне, что Хендерсон заслуживает место здесь!" — объяснил Каррагер отсутствие еще двух игроков "Ливерпуля" в своей сборной. В качестве лучшего тренера сезона Каррагер назвал Клоппа.



"Разве это формальность? Возможно, и нет. Прежде я говорил, как хорошо делает свою работу Крис Уайлдер. Это был непростой выбор между Уайлдером и Юргеном Клоппом на звание Тренера Года, но я думаю, у Клоппа преимущество, потому что "Ливерпуль" либо сам станет чемпионом, либо ему будет присужден титул. В случае с Уайлдером и "Шеффилд Юнайтед" ты никогда не знаешь — они могут сбавить обороны и финишировать на девятом или 10-м месте, настолько уж там плотная борьба", — добавил Каррагер.



