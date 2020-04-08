Моуриньо провел секретную тренировку в парке

Вопреки режиму самоизоляции, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо проводит секретные занятия со своими игроками в парке.

Как известно, в данный момент тренировочные базы всех клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", закрыты. Игрокам приказано соблюдать режим самоизоляции и поддерживать форму в домашних условиях.



Однако у "шпор" свои порядки — во вторник Моуриньо, облаченный в тренировочный костюм, был замечен в одном из парков Барнета, пригорода Лондона.



Как сообщает Daily Mail, Жозе провел тренировку для Давинсона Санчеса, Райана Сессеньона и Танги Ндомбеле. Игроки выполнили пробежку и упражнения на растяжку, даже не касаясь мяча.



"Всем нашим игрокам было сделано напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию во время занятий на свежем воздухе. Мы будем и дальше об этом говорить", — сообщил официальный представитель "Тоттенхэма".



