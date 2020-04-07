Клопп винит себя за то, что Рэшфорд надругался над Трентом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что винит только себя за то, что позволил нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду надругаться над своим защитником Трентом Александер-Арнольдом в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" два года назад.

Прямо сейчас Александер-Арнольд считается эталоном современного крайнего защитника, однако к его действиям в обороне по-прежнему время от времени возникают претензии.



Один из своих худших матчей в карьере к настоящему моменту Трент провел в марте 2018, когда "Юнайтед" отпраздновал победу над "Ливерпулем" со счетом 2:1 благодаря всего двум ударам в створ.



Оба своих гола Рэшфорд забил как раз из под Александер-Арнольда, однако Клопп не стал тогда винить своего подопечного.



"Я знаю, что после того матча многие люди немедленно сказали "им нужен новый правый защитник" или вроде того. Так всегда бывает в футболе".



"Если он совершает такого рода ошибки, то это моя вина. Особенно это касается его ошибок в том матче".



"Он не знал, как сдерживать флангового игрока в возникавших перед ним ситуациях. Конечно, это моя ошибка. Вы можете сказать, что он знал, но еще нужно уметь применять это на практике".



"Особенно сложно, когда против тебя на фланге играет Рэшфорд. Естественно, ты должен сдерживать его, но перед матчем я не сказал ему, как это сделать".



"Так что я чувствую себя ответственным за это", — сообщил Клопп в подкасте Pure Football.