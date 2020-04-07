Премьер-Лига потеряет минимум 1 млрд. фунтов, если сезон не будет доигран

Глава Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что убытки лиги составят минимум 1 миллиард фунтов, если этот сезон не будет доигран.

В данный момент Премьер-Лига вместе с британскими властями прорабатывают несколько вариантов возобновления сезона 2019/20, но все еще возможен худший сценарий, при котором пандемия коронавируса не позволит провести оставшиеся матчи.



По словам Мастерса, при худшем развитии событий убытки будут такими огромными, что некоторые клубы это не переживут.



"Вы оцените, какой вклад в экономику Великобритании мы делаем, потому что наш потери могут достичь беспрецедентного уровня".



"Мы говорим о сумме в 1 миллиард фунтов, как минимум, если мы не доиграем сезон 2019/20. Будут и друге потери, если пандемия усугубится и затянется".



"Это негативно повлияет не только на финансы 20 клубов Премьер-Лиги, но и окажет значительный эффект на экономику в целом", — приводит слова Мастерса Sky Sports.