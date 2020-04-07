ФИФА предложила свои идеи по преодолению кризиса

ФИФА опубликовала свой пакет антикризисных мер, чтобы помочь клубному футболу в условиях пандемии коронавируса.

Последние несколько недель ФИФА вела интенсивные консультации с клубами, игроками, лигами, национальными ассоциациями и конфедерациями.



А сегодня ФИФА огласила свои предложения по итогам этих переговоров. Если сезон 2019/20 продолжится за пределы 30 июня, то организация Джанни Инфантино позволит автоматически продлить контракты игроков до окончания кампании.



Также ФИФА предлагает сдвинуть сроки летнего трансферного окна — период дозаявок не откроется, пока сезон не завершится, сообщает Sky Sports.



Еще ФИФА выразила одобрение клубам и игрокам, которые идут на добровольное сокращение зарплат, предупредив лиги — вроде Премьер-Лиги — о возможном вмешательстве со стороны, если компромисс по этому острому вопросу не будет достигнут.



Пока ФИФА наметила лишь некоторые штрихи, без конкретных цифр и дат, и в ближайшее время продолжит работать с заинтересованными сторонами над точными решениями.