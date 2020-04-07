Сульшер: "Игроки стали легкими мишенями"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что игроки Премьер-Лиги стали "легкой мишенью" для критики.

В последние дни игроки Премьер-Лиги подвергаются жесточайшему давлению за нерешительность в вопросе добровольного снижения своих зарплат, дабы помочь своим клубам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.



В этой ситуации Сульшер предпочитает заступиться за футболистов, которые, как он уверен, не оставят нуждающихся без поддержки.



"На мой взгляд, люди из футбола иногда становятся легкими мишенями. Мне кажется несправедливым, когда делают акцент на ком-нибудь одном или на какой-нибудь группе людей, потому что я знаю: игроки проделывают огромную работу на благо общества и очень помогают в этой ситуации".



"Между игроками и клубами ведутся переговоры, и вместе они решат, каким будет вклад игроков. Это непростая ситуация для каждого, а на ком-то срываться — просто несправедливо, на мой взгляд", — сообщил Сульшер Sky Spors.