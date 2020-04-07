Джеймс назвал трех самых быстрых игроков МЮ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс назвал трех самых быстрых игроков своей команды.

Сам Джеймс давно славится своей скоростью. Ранее в этом сезоне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз назвал Даниэля самым быстрым игроком, которого он когда-либо видел.



22-летний вингер, присоединившийся к "красным дьяволам" прошлым летом, осознает свою скорость, но также отмечает двух партнеров, которые могли бы составить ему конкуренцию.



"Три самых быстрых игрока МЮ? Это буду я, Диогу Далот и Маркус Рэшфорд. Антони Мартиаль? Я не видел, как он ускоряется в полную силу. Думаю, нам нужно устроить забег".



"Также очень быстр Аарон Ван-Биссака. Думаю, люди не осознают, насколько он быстр, но Диогу просто молниеносен. Не думаю, что вы это так уж часто видели", — цитирует Джеймса Daily Star.