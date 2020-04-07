Президент FA: "Сезон, возможно, не удастся доиграть"

Президент FA Грег Кларк заявил, что сценарий, при котором этот сезон доиграть не удастся, все еще реален.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, и Кларк предупреждает, что эта пауза может затянуться — настолько, что сыграть оставшиеся матчи так и не удастся.



"Никто не знает, как долго продлится режим самоизоляции, и когда отменят меры социального дистанцирования, даже если ежедневное количество инфицированных значительно сократится. Наше правительство осторожничает, и это правильно, потому что на кону человеческие жизни, и предусмотрительность — единственный возможный вариант".



"Мы настроены доиграть сезон в профессиональном футболе, потому что это решит вопросы с повышением в классе и вылетом, а также с чемпионами. Каждый получит то, что заслуживает. Однако нам, возможно, не удастся это сделать, потому что наш приоритет — не футбол, а человеческие жизни, как на то указывает правительство", — цитирует Кларка Sky Sports.