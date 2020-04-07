Президент FA: "Сезон, возможно, не удастся доиграть"
Президент FA Грег Кларк заявил, что сценарий, при котором этот сезон доиграть не удастся, все еще реален.
В данный момент английский футбольный сезон остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, и Кларк предупреждает, что эта пауза может затянуться — настолько, что сыграть оставшиеся матчи так и не удастся.
"Никто не знает, как долго продлится режим самоизоляции, и когда отменят меры социального дистанцирования, даже если ежедневное количество инфицированных значительно сократится. Наше правительство осторожничает, и это правильно, потому что на кону человеческие жизни, и предусмотрительность — единственный возможный вариант".
"Мы настроены доиграть сезон в профессиональном футболе, потому что это решит вопросы с повышением в классе и вылетом, а также с чемпионами. Каждый получит то, что заслуживает. Однако нам, возможно, не удастся это сделать, потому что наш приоритет — не футбол, а человеческие жизни, как на то указывает правительство", — цитирует Кларка Sky Sports.
07.04.2020 18:00
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Последние комментарии:
FAPL поддерживает Президент FA
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Неверпук с чемпионством
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не надо ковырять муму в геморрое ливерпука...сезон считать законченным на 29 туре, а лузер-клуб считать победителем этого отрезка т.е. трёх четвертными...дать клубам готовится к следующему сезоны (если он ещё состоится) и ждать окончания карантина...
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Эти слова в уши ливерпукам
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