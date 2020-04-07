Санчес не согласится на понижение зарплаты ради ухода из МЮ

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес не будет ущемлять себя в финансах ради ухода в другой клуб из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, этот сезон Санчес проводит в "Интере" на правах аренды. Алексис оставляет неоднозначное впечатление, неплохо играя, но при этом подолгу оставаясь в лазарете.

Случившийся кризис, вызванный пандемией коронавируса, развеял последние сомнения "Интера". Теперь клуб с "Сан-Сиро" просто не может позволить себе выкупить Санчеса, и тому суждено вернуться в "Юнайтед" летом.

В "Юнайтед" у Алексиса остается еще два полных года по контракту с зарплатой в 500 тысяч фунтов. Очевидно, что 31-летний чилиец смог бы уйти в другой клуб, только согласившись на значительное понижение жалования.

Однако ESPN стало известно, что таких намерений у Санчеса нет. Алексис хочет сохранить свой заработок, даже если при этом у него будут сомнительные перспективы играть регулярно.

В идеале экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" хотел бы покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, но ради полумиллиона фунтов в неделю готов и потерпеть, утверждает издание.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2020 17:00

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  1. cfclamps8 07.04.2020 17:52 # cfclamps8
    За такие бабки, конечно, никто не уйдет, ради чего ,чтобы пару лет в условном Ньюкасле поиграть, а так до конца жизни работать не надо

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  2. chr1s8rown 07.04.2020 17:38 # chr1s8rown
    Топарик

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  3. ask 07.04.2020 17:35 # ask
    как развел красную помойку на такое бабло

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  4. smolov 07.04.2020 17:24 # smolov
    Непорядочный человек. Мразь. Странно что не пенс

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  5. jack-4poker 07.04.2020 17:04 # jack-4poker
    Пристрелите его пожалуйста.

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