Маунт: "Зийеш — игрок мирового уровня"

Хаким Зийеш и Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт уверен, что его команда получит игрока мирового уровня в лице вингера "Аякса" Хакима Зийеша.

Напомним, "Челси" договорился с "Аяксом" о переходе Зийеша за 38 миллионов фунтов еще в феврале. Хаким присоединится к команде Фрэнка Лэмпарда по окончании сезона.

Маунт прекрасно осведомлен о мастерстве Зийеша — и не только потому, что "Аякс" был соперником "синих" на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Пару лет назад я выступал в аренде в Голландии (за "Витесс"), поэтому я кое-что знаю о нем и знаю, каким хорошим игроком он является".

"В его лице клуб получит очередного удивительного игрока, игрока мирового уровня. Поэтому, да, я предвкушаю, как мы будем работать вместе — тренироваться и, надеюсь, играть", — цитирует Маунта Daily Mirror.


Метки Аякс, Зийеш, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2020 16:00

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  1. owen777 07.04.2020 16:24 # owen777
    Пляяяя как бы я хотел чтобы он играл за Лифак...хороший удар у него и техника не плохая...Шулсе выиграл

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  2. ask 07.04.2020 16:01 # ask
    Зато ты тупой сынок сутулого

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