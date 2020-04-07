Маунт: "Зийеш — игрок мирового уровня"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт уверен, что его команда получит игрока мирового уровня в лице вингера "Аякса" Хакима Зийеша.

Напомним, "Челси" договорился с "Аяксом" о переходе Зийеша за 38 миллионов фунтов еще в феврале. Хаким присоединится к команде Фрэнка Лэмпарда по окончании сезона.



Маунт прекрасно осведомлен о мастерстве Зийеша — и не только потому, что "Аякс" был соперником "синих" на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов.



"Пару лет назад я выступал в аренде в Голландии (за "Витесс"), поэтому я кое-что знаю о нем и знаю, каким хорошим игроком он является".



"В его лице клуб получит очередного удивительного игрока, игрока мирового уровня. Поэтому, да, я предвкушаю, как мы будем работать вместе — тренироваться и, надеюсь, играть", — цитирует Маунта Daily Mirror.