"Вулверхэмптон" оценивает Траоре в 70 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" установил цену в 70 миллионов фунтов за Адаму Траоре, ожидая интереса к своему вингеру со стороны топ-клубов.

Этот сезон является безусловно лучшим в карьере Траоре. Адама умело использует свою высочайшую скорость и выдающуюся физическую мощь, что делает его неудержимым для соперников.



Согласно слухам, своей игрой 24-летний испанец, забивший четыре гола и отдавший семь результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, заинтересовал ряд европейских грандов, включая "Реал", "Ливерпуль", а также свой бывший клуб "Барселону".



У Траоре остается еще три полных года по контракту, вдобавок Адама находится в самом расцвете сил, поэтому "волки" расстанутся со своей звездой только за внушительную сумму — почти в четыре раза больше тех 18 млн. фунтов, за которые вингер был куплен у "Мидлсбро" летом 2018.



Если верить Football Insider, "Ливерпуль" рассматривает Траоре в качестве возможной замены для Мохамеда Салаха или Садио Мане, которых, как и Адаму, связывают с переездом в Ла Лигу.