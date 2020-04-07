"Ливерпуль", МЮ и "Сити" обратились насчет Феррана Торреса

"Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сделали свои запросы насчет вингера "Валенсии" Феррана Торреса.

Торрес по праву считается одной из ярчайших молодых звезд Европы, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач за "Валенсию" в этом сезоне.



20-летий испанец заинтересовал такие клубы, как "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Аякс" и "Атлетико". Большие виды на Феррана имеют и гранды Премьер-Лиги.



Интерес к Торресу только подогревает его контрактная ситуация. Ферран блокирует все попытки "Валенсии" склонить его к продлению сотрудничества.



Действующий контракт Торреса подразумевает отступные в 92 миллиона фунтов, однако истекает уже в следующем году, поэтому "Валенсия" будет готова довольствоваться гораздо меньшей суммой в качестве компенсации.



Близкий к Торресу источник сообщил Goal, что в последнее время заинтересованные в Ферране клубы активизировались и уже вовсю контактируют с "Валенсией".