Клопп признал, что уход Коутиньо в "Барселону" был неизбежен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что был бессилен предотвратить переход полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".
Коутиньо попросился в "Барселону" еще летом 2017, однако "красные" сохранили Филиппе — только до января, когда игрок сборной Бразилии все же отправился в клуб своей мечты.
Клопп с уважением отнесся к желанию Коутиньо уйти из "Ливерпуля" и понимает, что только "Барселона" могла так вскружить голову Филиппе.
"Я с первой секунды уважал желание Фила уйти. Не сказать, что я всегда это чувствую, но в его случае это было: "Вау, будет сложно этому помешать".
"Да, мы подписали новый контракт за много недель до этого, но было ясно, что он не стал бы просить меня отпустить его в какой-нибудь другой клуб. С этим же клубом ("Барселоной") у нас не было шансов".
"Для нас был не вариант отпустить его летом. Мы потеряли Адама Лаллану с травмой в то время, а с ним недосчитались бы сразу двух игроков. Это было невозможно, и за одно трансферное окно это не поправить".
"Он был открыт к тому, чтобы остаться, и это было круто. В следующее окно мы должны были поступить по справедливости. Нам не нравилось это, но мы могли позволить себе его отпустить", — сообщил Клопп в подкасте Pure Football.
07.04.2020 13:00
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