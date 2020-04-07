Клубы Премьер-Лиги готовятся к двухнедельному предсезонному периоду

Клубы Премьер-Лиги начались готовиться к тому, что ближайшее межсезонье может продлиться всего две недели.

Намереваясь во что бы то ни стало доиграть сезон 2019/20, Премьер-Лига не хочет, чтобы это оказало "эффект домино" на следующую кампанию.



В данный момент дата старта сезона 2020/21 — 8 августа — является незыблемой и будет передвинута лишь при крайне неблагоприятной ситуации с коронавирусом.



Команды Премьер-Лиги до сих пор даже не вернулись к тренировкам, а наиболее реалистичный сценарий подразумевает возобновление сезона в июне с окончанием в июле.



Командам остается сыграть по 9-10 матчей в Премьер-Лиге, а также поединки в Кубке Англии и еврокубках. Все это означает, что для некоторых сезон может завершиться ближе к концу июля.



Как сообщает Daily Mail, в отдельных клубах персоналу уже было сказано готовиться к тому, что пауза между этой кампанией и следующей продлится всего две недели. Это потребует от тренерских штабов придумать особую программу на предсезонный период.