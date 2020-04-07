"Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" претендуют на Ауара

"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

К своему 21 году Ауар накопил солидный опыт на внутренней и европейской аренах, уже несколько сезонов являясь ключевым игроком "Лиона".



Своей игрой француз алжирского происхождения привлек интерес крупнейших клубов Европы, включая "Реал" и "Ювентус".



Скауты трех упомянутых грандов Премьер-Лиги тоже внимательно следят за Ауаром с прицелом на летнее трансферное окно. Предполагается, что "Лион" открыт к расставанию со своей молодой звездой за 65 миллионов фунтов.



Например, "Ливерпуль", как сообщает Daily Mail, видит в Ауаре преемника для возрастного Джеймса Милнера и Адама Лалланы, который собирается покинуть "Энфилд" в конце сезона свободным агентом.



Для "Арсенала" Уссем мог бы стать ключевым элементом перестройки, которую затевает главный тренер Микель Артета. Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола в свою очередь присматривает полузащитника "Лиона" на место покидающего клуб Давида Сильвы.