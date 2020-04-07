Иностранные игроки ставят под угрозу создание благотворительного фонда Премьер-Лиги

Джордан Хендерсон и Садио Мане Планы капитанов Премьер-Лиги по созданию благотворительного фонда могут быть нарушены иностранными игроками.

Напомним, на днях стало известно, что капитаны 20 команд Премьер-Лиги создали группу в WhatsApp и договариваются о создании благотворительного фонда, в который игроки будут отчислять 30 процентов от своих зарплат.

Одна из главных целей фонда, идею которого активно продвигает капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, — это поддержка Национальной служба здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

Однако пандемия носит глобальный характер, а в Премьер-Лиге велика доля игроков, которые не являются британскими подданными и предпочли бы поддерживать медицинских работников в своих странах, а не только на Туманном Альбионе.

Как сообщает Daily Mail, многие игроки уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу — среди футболистов по-прежнему нет единого мнения насчет понижения зарплат.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2020 10:00

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  1. vyrentz 07.04.2020 10:53 # vyrentz
    Суд по новостям, на ФАПЛе собралось всемирное общество крупнейших меценатов и благотворителей. Щас филантропы налетят критиковать футболистов, они то вон аж сколько сами сделали полезного для общества. Даже мусор могут выкинуть, соседу на балкон.

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  2. infamous 07.04.2020 10:53 # infamous
    Зачем черножопому выделить деньги свинорылому белому если у него там свои даже без коронавируса вымирают?

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  3. mikkiynwa 07.04.2020 10:17 # mikkiynwa
    По-любому черножопые нигерси выебываются

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