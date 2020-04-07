Иностранные игроки ставят под угрозу создание благотворительного фонда Премьер-Лиги

Планы капитанов Премьер-Лиги по созданию благотворительного фонда могут быть нарушены иностранными игроками.

Напомним, на днях стало известно, что капитаны 20 команд Премьер-Лиги создали группу в WhatsApp и договариваются о создании благотворительного фонда, в который игроки будут отчислять 30 процентов от своих зарплат.



Одна из главных целей фонда, идею которого активно продвигает капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, — это поддержка Национальной служба здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.



Однако пандемия носит глобальный характер, а в Премьер-Лиге велика доля игроков, которые не являются британскими подданными и предпочли бы поддерживать медицинских работников в своих странах, а не только на Туманном Альбионе.



Как сообщает Daily Mail, многие игроки уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу — среди футболистов по-прежнему нет единого мнения насчет понижения зарплат.