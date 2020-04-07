Иностранные игроки ставят под угрозу создание благотворительного фонда Премьер-Лиги
Планы капитанов Премьер-Лиги по созданию благотворительного фонда могут быть нарушены иностранными игроками.
Напомним, на днях стало известно, что капитаны 20 команд Премьер-Лиги создали группу в WhatsApp и договариваются о создании благотворительного фонда, в который игроки будут отчислять 30 процентов от своих зарплат.
Одна из главных целей фонда, идею которого активно продвигает капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, — это поддержка Национальной служба здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.
Однако пандемия носит глобальный характер, а в Премьер-Лиге велика доля игроков, которые не являются британскими подданными и предпочли бы поддерживать медицинских работников в своих странах, а не только на Туманном Альбионе.
Как сообщает Daily Mail, многие игроки уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу — среди футболистов по-прежнему нет единого мнения насчет понижения зарплат.
07.04.2020 10:00
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Суд по новостям, на ФАПЛе собралось всемирное общество крупнейших меценатов и благотворителей. Щас филантропы налетят критиковать футболистов, они то вон аж сколько сами сделали полезного для общества. Даже мусор могут выкинуть, соседу на балкон.
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Зачем черножопому выделить деньги свинорылому белому если у него там свои даже без коронавируса вымирают?
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По-любому черножопые нигерси выебываются
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