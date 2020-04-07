Шмейхель считает, что Хендерсон не готов заменить Де Хеа

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что Дину Хендерсону пока слишком рано претендовать на место Давида Де Хеа как первого номера "красных дьяволов".

Де Хеа не слишком убедительно проводит этот сезон, так и не сумев выправить свою форму, которая пошла на спад еще в концовке прошлой кампании.



В то же время Хендерсон, принадлежащий "дьяволам", блистает в аренде в "Шеффилд Юнайтед", и среди фанатов МЮ все громче призывы вернуть Дина на "Олд Траффорд". Однако Шмейхель не разделяет эту точку зрения.



"Разве кто-нибудь всерьез думает, что нужно поставить Дина Хендерсона на ворота вместе Давида Де Хеа уже сейчас?"



"Потенциал Хендерсона не подлежит сомнению, но он отыграл только один невероятный сезон за свой клуб в Премьер-Лиге".



"Хендерсону нужно также проявить себя в следующем сезоне, а затем в следующем и следующем, чтобы убедить каждого, что он правильный человек для роли, о которой мы говорим".



"Существует большая разница между тем, чтобы быть первым номером на "Брамалл Лэйн" и быть первым номером на "Олд Траффорд", очень большая разница. Разница есть даже просто в том, чтобы быть игроками этих двух клубов".



"Я видел много парней, которые приезжали на "Олд Траффорд" с отличными репутациями, репутациями бомбардиров, и они не могли показать то, что обещали. Они не показывали ни хорошей игры, ни своего таланта".



"Так происходит просто потому, что на "Олд Траффорд" ты под другим давлением. Просто другим, поверьте мне".



"Давайте посмотрим, как Хендерсон будет развиваться, и будем следить за ним. Но пока слишком рано говорить об этом".



"Если вы спрашиваете: Де Хеа или Хендерсон? Ответ может быть только один", — цитирует Шмейхеля Goal.