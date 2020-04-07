Лингард не хочет в "Арсенал"

Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" установил цену в 30 миллионов за своего плеймейкера Джесси Лингарда, но тот не хочет уходить из клуба.

Лингард так и не оправдал доверие главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера в первой половине этого сезона, а с приходом в команду Бруну Фернандеша крепко сел в запас.

Джесси не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге уже более года, и на "Олд Траффорд" более чем готовы рассмотреть предложения насчет своего воспитанника.

На днях в прессе даже появились слухи, что 27-летний игрок сборной Англии, оцененный "Юнайтед" в 30 млн. фунтов, может продолжить карьеру в "Арсенале", который начал искать замену Дани Себальосу.

Однако Metro в эксклюзивном материале утверждает, что Лингард не заинтересован в переходе в "Арсенал". Джесси уверен, что еще не сказал последнее слово в "Юнайтед", и хочет сражаться за место в команде Сульшера.

Добавим, что от контракта Лингарда с "дьяволами", по которому он получает 110 тыс. фунтов в неделю, остается еще целый год плюс опция продления на 12 месяцев.


Метки Арсенал, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2020 08:00

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  1. owen777 07.04.2020 09:05 # owen777
    Этот сверхсоккер напоминает мне наш Супермарио черненкий, понторез, тусовщик и бесполозное гавно.
    Если мумушатники хотят бороться за трофей тогда надо избавиться от лишнего груза

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  2. muaxaxaxa 07.04.2020 08:28 # muaxaxaxa
    Гоните нахой этого пидора в арсенал.

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  3. wilegend 07.04.2020 08:25 # wilegend
    Лютый тупарь

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