Лингард не хочет в "Арсенал"
"Манчестер Юнайтед" установил цену в 30 миллионов за своего плеймейкера Джесси Лингарда, но тот не хочет уходить из клуба.
Лингард так и не оправдал доверие главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера в первой половине этого сезона, а с приходом в команду Бруну Фернандеша крепко сел в запас.
Джесси не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге уже более года, и на "Олд Траффорд" более чем готовы рассмотреть предложения насчет своего воспитанника.
На днях в прессе даже появились слухи, что 27-летний игрок сборной Англии, оцененный "Юнайтед" в 30 млн. фунтов, может продолжить карьеру в "Арсенале", который начал искать замену Дани Себальосу.
Однако Metro в эксклюзивном материале утверждает, что Лингард не заинтересован в переходе в "Арсенал". Джесси уверен, что еще не сказал последнее слово в "Юнайтед", и хочет сражаться за место в команде Сульшера.
Добавим, что от контракта Лингарда с "дьяволами", по которому он получает 110 тыс. фунтов в неделю, остается еще целый год плюс опция продления на 12 месяцев.
07.04.2020 08:00
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Этот сверхсоккер напоминает мне наш Супермарио черненкий, понторез, тусовщик и бесполозное гавно.
Если мумушатники хотят бороться за трофей тогда надо избавиться от лишнего груза
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Гоните нахой этого пидора в арсенал.
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Лютый тупарь
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