Лингард не хочет в "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 30 миллионов за своего плеймейкера Джесси Лингарда, но тот не хочет уходить из клуба.

Лингард так и не оправдал доверие главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера в первой половине этого сезона, а с приходом в команду Бруну Фернандеша крепко сел в запас.



Джесси не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге уже более года, и на "Олд Траффорд" более чем готовы рассмотреть предложения насчет своего воспитанника.



На днях в прессе даже появились слухи, что 27-летний игрок сборной Англии, оцененный "Юнайтед" в 30 млн. фунтов, может продолжить карьеру в "Арсенале", который начал искать замену Дани Себальосу.



Однако Metro в эксклюзивном материале утверждает, что Лингард не заинтересован в переходе в "Арсенал". Джесси уверен, что еще не сказал последнее слово в "Юнайтед", и хочет сражаться за место в команде Сульшера.



Добавим, что от контракта Лингарда с "дьяволами", по которому он получает 110 тыс. фунтов в неделю, остается еще целый год плюс опция продления на 12 месяцев.