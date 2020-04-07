Карьера Уолкера в сборной Англии окончена

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер больше никогда не сыграет за сборную Англии.

Напомним, недавно Уолкер угодил в крайне неприятную историю, устроив секс-оргию с другом и двумя проститутками в арендованных апартаментах.



Не испытывая угрызений совести, на следующий день Кайл обратился к своим подписчикам в социальных сетях, призвав соблюдать режим самоизоляции и держать дистанцию от других людей.



После публикации скандального материала изданием The Sun Уолкер выступил с извинениями, однако раскаяние не убережет его от последствий.



Ожидается, что экс-игрок "Тоттенхэма" будет сурово оштрафован "Сити" — на 250 тысяч фунтов. В данный момент "горожане" проводят внутреннее расследование в отношении Кайла.



Кроме того, как утверждает Daily Star, своим двуличным поведением Уолкер поставил крест на своей карьере в национальной команде. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт больше никогда не вызовет Кайла, на счету которого 48 матчей за сборную.



Обладая справа в обороне Трентом Александер-Арнольдом, Аароном Ван-Биссакой и Рисом Джеймсом, Саутгейт считает допустимым отказаться от услуг игрока, который проявил неуважение к своей профессии и поставил под угрозу безопасность своих коллег, когда нарушил карантин.