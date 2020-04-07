Джеррард и игроки "Рейнджерс" отказались от зарплат на три месяца
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард и его игроки подали пример всему футбольному миру, полностью отказавшись от своих зарплат на ближайшие три месяца.
В данный момент клубы английской Премьер-Лиги буквально ведут войну с профсоюзом футболистов, пытаясь уговорить игроков пойти на 30-процентное понижение зарплат в условиях пандемии коронавируса.
Некоторым игрокам, очевидно, эта идея не нравится, а другие не хотят, чтобы сэкономленные деньги осели в карманах богатых владельцев клубов.
В "Рейнджерс" с этим проблем не возникло. На кону вопрос о выживании клуба, поэтому Джеррард, его штаб и все игроки первой команды добровольно согласились остаться без зарплаты в апреле, мае и июне, сообщает BBC.
Добавим, как и в Англии, футбольный сезон в Шотландии также остановлен на неопределенное время.
07.04.2020 00:05
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Победитель по жизни
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"легенда" открестилась от своего геморрой клуба... дистанцировался от говнарей...
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Человек с огромным сердцем, ничего не скажешь.
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Клубу и Стиви уважение
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Хозяин прокормит - не беда. А вот игрокам не позавидуешь
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Уважуха. Сразу видно что с вонючим клопом не имел дела.
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Достойный шаг.
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ну сколько можно срать на гараж
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