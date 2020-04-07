Джеррард и игроки "Рейнджерс" отказались от зарплат на три месяца

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард и его игроки подали пример всему футбольному миру, полностью отказавшись от своих зарплат на ближайшие три месяца.

В данный момент клубы английской Премьер-Лиги буквально ведут войну с профсоюзом футболистов, пытаясь уговорить игроков пойти на 30-процентное понижение зарплат в условиях пандемии коронавируса.



Некоторым игрокам, очевидно, эта идея не нравится, а другие не хотят, чтобы сэкономленные деньги осели в карманах богатых владельцев клубов.



В "Рейнджерс" с этим проблем не возникло. На кону вопрос о выживании клуба, поэтому Джеррард, его штаб и все игроки первой команды добровольно согласились остаться без зарплаты в апреле, мае и июне, сообщает BBC.



Добавим, как и в Англии, футбольный сезон в Шотландии также остановлен на неопределенное время.