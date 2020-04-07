Джеррард и игроки "Рейнджерс" отказались от зарплат на три месяца

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард и его игроки подали пример всему футбольному миру, полностью отказавшись от своих зарплат на ближайшие три месяца.

В данный момент клубы английской Премьер-Лиги буквально ведут войну с профсоюзом футболистов, пытаясь уговорить игроков пойти на 30-процентное понижение зарплат в условиях пандемии коронавируса.

Некоторым игрокам, очевидно, эта идея не нравится, а другие не хотят, чтобы сэкономленные деньги осели в карманах богатых владельцев клубов.

В "Рейнджерс" с этим проблем не возникло. На кону вопрос о выживании клуба, поэтому Джеррард, его штаб и все игроки первой команды добровольно согласились остаться без зарплаты в апреле, мае и июне, сообщает BBC.

Добавим, как и в Англии, футбольный сезон в Шотландии также остановлен на неопределенное время.


Метки Джеррард, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 461

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 07.04.2020 01:26 # ian
    Победитель по жизни

    (ответить)

  2. kojan 07.04.2020 01:09 # kojan
    "легенда" открестилась от своего геморрой клуба... дистанцировался от говнарей...

    (ответить)

  3. gerrard08 07.04.2020 00:38 # gerrard08
    Человек с огромным сердцем, ничего не скажешь.

    (ответить)

  4. liverbro 07.04.2020 00:36 # liverbro
    Клубу и Стиви уважение

    (ответить)

  5. ry-l 07.04.2020 00:35 # ry-l
    Хозяин прокормит - не беда. А вот игрокам не позавидуешь

    (ответить)

  6. flamic 07.04.2020 00:33 # flamic
    Уважуха. Сразу видно что с вонючим клопом не имел дела.

    (ответить)

  7. brown-ale 07.04.2020 00:24 # brown-ale
    Достойный шаг.

    (ответить)

  8. martingor 07.04.2020 00:18 # martingor
    ну сколько можно срать на гараж

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: