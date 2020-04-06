Жиру готов заключить новый контракт с "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру провел предварительные переговоры со своим клубом о новом контракте.

В первой половине этого сезона Жиру вчистую проигрывал конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму, а потому был решительно настроен покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, не желая рисковать своим местом в заявке сборной Франции на Евро-2020.



С тех пор многое изменилось. "Челси" не удалось найти другого нападающего на трансферном рынке, поэтому уход Жиру был заблокирован. Однако в то же время получил травму Абрахэм, и Оливье застолбил за собой место в стартовом составе.



Заслужив доверие главного тренера Фрэнка Лэмпарда, теперь 33-летний француз готов продлить свой контракт, истекающий в июне. Близкий к Жиру источник сообщил Football.London, что Оливье уже провел предварительные переговоры на этот счет.



В данный момент вся футбольная жизнь остановлена из-за пандемии коронавируса, поэтому переговоры о новой сделке тоже заморожены, однако Оливье вполне открыт к тому, чтобы провести следующий сезон в "Челси".