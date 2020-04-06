Чаглар Сеюнджю не покинет "Лестер"

Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю исключил свой уход в другой клуб грядущим летом.

Заменив в стартовом составе "лис" Харри Магуайра, проданного прошлым летом в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов, Сеюнджю сформировал отличную связку в центре обороны с Джонни Эвансом.



Игра этой связки стала залогом успешного выступления "Лестера" в сезоне 2019/20 — команда Брендана Роджерса имеет прекрасные шансы попасть в Лигу Чемпионов.



Согласно слухам, Чаглар попал на радар к "Манчестер Сити", который все еще ищет замену ушедшему прошлым летом Венсану Компани, однако 23-летний турок не будет спешить со сменой клуба.



"Я не думаю, что для меня было бы правильно уйти прямо сейчас. Я провожу хороший сезон. Кроме того, мне все еще нужно многому научиться".



"Он (Магуайр) является самым дорогим защитником в мире, и когда твоя команда не покупает другого игрока, это означает, что они верят в тебя. Они верят в тебя, когда ты играешь на месте того, кто был продан за 80 миллионов фунтов".



"Сейчас наши дела идут хорошо, но важно продолжать в том же духе. Я сыграл 30 матчей, но важно приблизиться к трехзначному количеству. Очень важно поддерживать один и тот же уровень на протяжении всей своей карьеры", — сообщил Сеюнджю Fotomac.