"Ливерпуль" передумал отправлять сотрудников в принудительный отпуск

Спустя двое суток "Ливерпуль" отказался от своего решения отправить около 200 своих сотрудников в принудительный отпуск, оплачиваемый правительством Великобритании, и принес извинения.

"Ливерпуль" подвергся жесточайшей критике, когда решил воспользоваться государственной программой Coronavirus Job Retention Scheme, которая в условиях коронавируса позволяет британским компаниям отправлять своих сотрудников в принудительной отпуск с оплатой 80 процентов от зарплаты за счет правительства.



Давление на "Ливерпуль" как на весьма прибыльный клуб только увеличилось, когда главный конкурент "красных" по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Сити" объявил, что продолжит платить зарплаты своим сотрудникам в полном объеме в период кризиса.



"Ливерпуль" критиковали даже его бывшие игроки в лице Джейми Каррагера и Дитмара Хаманна, и сегодня боссы мерсисайдского клуба изменили свое решение — в принудительный отпуск никто не будет отправлен.



"Мы считаем, что пришли к неправильным выводам, объявив на прошлой неделе о смоем намерении обратиться к программе Coronavirus Job Retention Scheme на период остановки сезона Премьер-Лиги, и нам очень жаль из-за этого", — гласит заявление "красных".



Добавим, сегодня "Манчестер Юнайтед" тоже объявил, что не будет отправлять своих сотрудников в принудительный отпуск.