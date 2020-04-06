"Ливерпуль" передумал отправлять сотрудников в принудительный отпуск

Энфилд Спустя двое суток "Ливерпуль" отказался от своего решения отправить около 200 своих сотрудников в принудительный отпуск, оплачиваемый правительством Великобритании, и принес извинения.

"Ливерпуль" подвергся жесточайшей критике, когда решил воспользоваться государственной программой Coronavirus Job Retention Scheme, которая в условиях коронавируса позволяет британским компаниям отправлять своих сотрудников в принудительной отпуск с оплатой 80 процентов от зарплаты за счет правительства.

Давление на "Ливерпуль" как на весьма прибыльный клуб только увеличилось, когда главный конкурент "красных" по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Сити" объявил, что продолжит платить зарплаты своим сотрудникам в полном объеме в период кризиса.

"Ливерпуль" критиковали даже его бывшие игроки в лице Джейми Каррагера и Дитмара Хаманна, и сегодня боссы мерсисайдского клуба изменили свое решение — в принудительный отпуск никто не будет отправлен.

"Мы считаем, что пришли к неправильным выводам, объявив на прошлой неделе о смоем намерении обратиться к программе Coronavirus Job Retention Scheme на период остановки сезона Премьер-Лиги, и нам очень жаль из-за этого", — гласит заявление "красных".

Добавим, сегодня "Манчестер Юнайтед" тоже объявил, что не будет отправлять своих сотрудников в принудительный отпуск.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. ry-l 06.04.2020 22:07 # ry-l
    Пост не читал и тему не шарю, но присоединяюсь к порицаниям выше. Ну и мразота же красная в порту обитает, позорище.

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  2. sir-alexferguson 06.04.2020 22:02 # sir-alexferguson
    конченные. как их залили говном за их мерзость так заднюю и дали

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  3. scholes22 06.04.2020 21:53 # scholes22
    КОРОЛИ обоссали и тут портовых хуесов!!!

    То то и оно, лузерпуль клуб, болельщики и игроки ебанное говно!

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  4. liverpool1892est 06.04.2020 21:42 # liverpool1892est
    Молодцы ребята!Ибо негоже самому величайщему клубу мира жмотится на своих сотрудников.Признание своих ошибок-признак мудрости и смелости.
    Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок.

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  5. jokerz 06.04.2020 21:41 # jokerz
    Ебать тут икспеты вещают) сегодня в стойло, завтра бирка.
    Запомните этот пост

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  6. staryi-eblan 06.04.2020 21:41 # staryi-eblan
    Сити и тут преподал урок Ливерпулю.

    Короли Апл

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  7. sausage 06.04.2020 21:34 # sausage
    Да и фиг с ним. Что воспользовались бы господдержкой, что нет, главное, что о своих сотрудниках заботятся. Вот устроили новость.

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  8. jokerz 06.04.2020 21:28 # jokerz
    Мелвуд заднеприводный.
    Просто знайте.

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  9. brown-ale 06.04.2020 21:23 # brown-ale
    Молодцы, что умеют признавать свои ошибки, но это уже не впервой. Кажется, с ценами на билеты была похожая история. Пока каждый не пнет, непопулярное решение не отменят.

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  10. gerrard08 06.04.2020 21:23 # gerrard08
    Только мудрые люди могут признать, что были не правы.
    Карра и Диди молодцы, что надавили.

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  11. xah 06.04.2020 21:19 # xah
    Жалкий клубишка

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  12. martingor 06.04.2020 21:19 # martingor
    опять гараж обосрали. Кто нибудь подарите безвизу противогаз со специальной дыркой чтобы он мог свой член растягивать и челюсть разминать

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  13. chronicle 06.04.2020 21:14 # chronicle
    Красиво. Умеют признавать ошибки и учатся на них.
    ЛИВЕРПУЛЬ НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ! ВЕЛИЧАЙШАЯ КОМАНДА ВСЕЛЕННОЙ!

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  14. januzaj00 06.04.2020 21:12 # januzaj00
    щас и колбасники переобуются которые яростно защищали решение ливерпука

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  15. hammersmith 06.04.2020 21:05 # hammersmith
    Долбоебы позорные, обтрунились на весь мир и заднюю дали, кек

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  16. slash-lfc 06.04.2020 21:00 # slash-lfc
    Зашкварники колбасные

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