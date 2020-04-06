"Ливерпуль" передумал отправлять сотрудников в принудительный отпуск
Спустя двое суток "Ливерпуль" отказался от своего решения отправить около 200 своих сотрудников в принудительный отпуск, оплачиваемый правительством Великобритании, и принес извинения.
"Ливерпуль" подвергся жесточайшей критике, когда решил воспользоваться государственной программой Coronavirus Job Retention Scheme, которая в условиях коронавируса позволяет британским компаниям отправлять своих сотрудников в принудительной отпуск с оплатой 80 процентов от зарплаты за счет правительства.
Давление на "Ливерпуль" как на весьма прибыльный клуб только увеличилось, когда главный конкурент "красных" по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Сити" объявил, что продолжит платить зарплаты своим сотрудникам в полном объеме в период кризиса.
"Ливерпуль" критиковали даже его бывшие игроки в лице Джейми Каррагера и Дитмара Хаманна, и сегодня боссы мерсисайдского клуба изменили свое решение — в принудительный отпуск никто не будет отправлен.
"Мы считаем, что пришли к неправильным выводам, объявив на прошлой неделе о смоем намерении обратиться к программе Coronavirus Job Retention Scheme на период остановки сезона Премьер-Лиги, и нам очень жаль из-за этого", — гласит заявление "красных".
Добавим, сегодня "Манчестер Юнайтед" тоже объявил, что не будет отправлять своих сотрудников в принудительный отпуск.
06.04.2020 21:00
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Последние комментарии:
Пост не читал и тему не шарю, но присоединяюсь к порицаниям выше. Ну и мразота же красная в порту обитает, позорище.
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конченные. как их залили говном за их мерзость так заднюю и дали
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КОРОЛИ обоссали и тут портовых хуесов!!!
То то и оно, лузерпуль клуб, болельщики и игроки ебанное говно!
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Молодцы ребята!Ибо негоже самому величайщему клубу мира жмотится на своих сотрудников.Признание своих ошибок-признак мудрости и смелости.
Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок.
(ответить)
Ебать тут икспеты вещают) сегодня в стойло, завтра бирка.
Запомните этот пост
(ответить)
Сити и тут преподал урок Ливерпулю.
Короли Апл
(ответить)
Да и фиг с ним. Что воспользовались бы господдержкой, что нет, главное, что о своих сотрудниках заботятся. Вот устроили новость.
(ответить)
Мелвуд заднеприводный.
Просто знайте.
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Молодцы, что умеют признавать свои ошибки, но это уже не впервой. Кажется, с ценами на билеты была похожая история. Пока каждый не пнет, непопулярное решение не отменят.
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Только мудрые люди могут признать, что были не правы.
Карра и Диди молодцы, что надавили.
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Жалкий клубишка
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опять гараж обосрали. Кто нибудь подарите безвизу противогаз со специальной дыркой чтобы он мог свой член растягивать и челюсть разминать
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Красиво. Умеют признавать ошибки и учатся на них.
ЛИВЕРПУЛЬ НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ! ВЕЛИЧАЙШАЯ КОМАНДА ВСЕЛЕННОЙ!
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щас и колбасники переобуются которые яростно защищали решение ливерпука
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Долбоебы позорные, обтрунились на весь мир и заднюю дали, кек
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Зашкварники колбасные
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