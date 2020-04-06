Чеферин: "Ливерпуль" станет чемпионом"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "Ливерпуль" не останется без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Несмотря на неоднократные заявления Премьер-Лиги о намерении доиграть сезон, нельзя быть абсолютно уверенным, что так и будет — ситуация с пандемией коронавируса остается непредсказуемой.



Однако Чеферин все равно считает, что Премьер-Лига назовет команду Юргена Клоппа чемпионом — даже если оставшиеся матчи не будут сыграны.



"Я не могу себе представить, что "Ливерпуль" останется без титула. Теоретически еще не все решено, но практически "Ливерпуль" на пороге чемпионства".



"Если сезон не удастся доиграть, то нужно будет объявить результаты в каком-нибудь виде, а следовательно нужно будет определить и чемпиона".



"Повторюсь, я не представляю себе сценария, при котором "Ливерпуль" не станет чемпионом. Понимаю, фанаты будут расстроены, если это случится на пустом стадионе, а то и вовсе — в офисе лиги, но я верю, что они выиграют титул тем или иным образом", — сообщил Чеферин EkipaSN.