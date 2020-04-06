"Тоттенхэм" подтвердил, что Сон отслужит в армии

"Тоттенхэм" официально подтвердил, что в этом месяце нападающий Сон Хен Мин пройдет службу в вооруженных силах Южной Кореи.

По законам Южной Кореи каждый житель страны мужского пола в возрасте до 28 лет обязан отслужить 21 месяц в армии.



Сон был освобожден от этой обязанности, когда в 2018 году в качестве капитана сборной Южной Кореи выиграл Азиатские игры.



Однако ключевой игрок "шпор" все равно должен отдать долг родине, пускай и в укороченном режиме — всего четыре недели службы.



Сон прибыл в Сеул еще в прошлом месяце и сейчас завершает восстановление после операции на сломанной руке, одновременно находясь на карантине, после чего сразу уйдет в армию, хотя изначально планировал отслужить грядущим летом.



Evening Standard добавляет, что Сон может быть прикомандирован к морской пехоте, и тогда срок его службы сократится с четырех недель до трех — 27-летний нападающий будет доступен для своего клуба уже в конце апреля.