"Тоттенхэм" подтвердил, что Сон отслужит в армии
"Тоттенхэм" официально подтвердил, что в этом месяце нападающий Сон Хен Мин пройдет службу в вооруженных силах Южной Кореи.
По законам Южной Кореи каждый житель страны мужского пола в возрасте до 28 лет обязан отслужить 21 месяц в армии.
Сон был освобожден от этой обязанности, когда в 2018 году в качестве капитана сборной Южной Кореи выиграл Азиатские игры.
Однако ключевой игрок "шпор" все равно должен отдать долг родине, пускай и в укороченном режиме — всего четыре недели службы.
Сон прибыл в Сеул еще в прошлом месяце и сейчас завершает восстановление после операции на сломанной руке, одновременно находясь на карантине, после чего сразу уйдет в армию, хотя изначально планировал отслужить грядущим летом.
Evening Standard добавляет, что Сон может быть прикомандирован к морской пехоте, и тогда срок его службы сократится с четырех недель до трех — 27-летний нападающий будет доступен для своего клуба уже в конце апреля.
06.04.2020 19:00
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Bazara net,muzhik. Ne to chto pediki asnlskie.
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