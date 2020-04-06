Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы ушла из жизни в возрасте 82 лет.

Испания является одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. Особенно тяжело обстоят дела в Каталонии, родном регионе для Гвардиолы.



Сегодня клуб с "Этихад" официально объявил, что осложнения, вызванные COVID-19, унесли жизнь пожилой матери 49-летнего Хосепа.



"Каждый, кто связан с нашим клубом, приносит свои искренние соболезнования Пепу, его семье и всем их друзьям", — гласит заявление "горожан".



Добавим, лишь в прошлом месяце Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Также экс-наставник "Барселоны" и "Баварии" записал видео для болельщиков с призывом оставаться дома и избегать контакта с инфекцией.