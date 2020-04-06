Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Хосеп Гвардиола с матерью Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы ушла из жизни в возрасте 82 лет.

Испания является одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. Особенно тяжело обстоят дела в Каталонии, родном регионе для Гвардиолы.

Сегодня клуб с "Этихад" официально объявил, что осложнения, вызванные COVID-19, унесли жизнь пожилой матери 49-летнего Хосепа.

"Каждый, кто связан с нашим клубом, приносит свои искренние соболезнования Пепу, его семье и всем их друзьям", — гласит заявление "горожан".

Добавим, лишь в прошлом месяце Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Также экс-наставник "Барселоны" и "Баварии" записал видео для болельщиков с призывом оставаться дома и избегать контакта с инфекцией.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2020 18:00

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  1. mancunia-planet 06.04.2020 18:12 # mancunia-planet
    Теперь всех умерших будут подгонять под этот сраный вирус.

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  2. blackdreamer 06.04.2020 18:10 # blackdreamer
    82 года пожалиа не мало
    у нас 60 то прожить подвиг

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  3. papka-legend 06.04.2020 18:08 # papka-legend
    Жизнь не вечна. Она воспитала гения. Пусть земля ей будет пухом

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  4. slava-man-utd 06.04.2020 18:03 # slava-man-utd
    Чекай мать, за нарушения финансового фейр плей.

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