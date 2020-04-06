Серж Орье планирует вернуться в ПСЖ

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье заявил о своих планах вернуться в ПСЖ и завершить там свою игровую карьеру.

Орье является фанатом ПСЖ с детства и ранее в своей карьере провел три сезона во французском гранде, выиграв за это время 10 трофеев.



В 2017 году игрок сборной Кот-д'Ивуара был куплен "Тоттенхэмом" за 23 миллиона фунтов, однако Орье намекает, что тот переход был против его воли.



"Могу ли я представить, что завершу свою карьеру в ПСЖ? Вообще-то, это мой план!"



"Я бы хотел закончить играть в ПСЖ. Прежде всего это клуб, который занимает важное место в моем сердце. У меня есть ощущение незаконченного дела там".



"ПСЖ был моим клубом с детства, я ходил смотреть матчи на "Парк де Пренс". Я мечтал оказаться в ПСЖ, и эта мечта не окончена".



"Я был бы счастлив завершить карьеру в ПСЖ. Я бы не расстроился, если бы провел всю свою карьеру в ПСЖ. Когда ты играешь за близкий своему сердцу клуб, ты не хочешь уходить куда-либо еще и ни о чем не жалеешь".



"Существуют игроки, которые почти всю свою карьеру проводят в одном клубе, потому что любят свой клуб. Это не вопрос денег или чего-либо еще. Вся моя семья живет в Париже. Я парижанин и не могу мечтать о чем-либо лучше".



"На сегодняшний день я провожу свою карьеру в другом месте. Я надеюсь проявить себя с лучшей стороне везде. Я слежу за ПСЖ со стороны, они остаются моим клубом, и это не изменится", — сообщил Орье Canal+.