Серж Орье планирует вернуться в ПСЖ

Серж Орье Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье заявил о своих планах вернуться в ПСЖ и завершить там свою игровую карьеру.

Орье является фанатом ПСЖ с детства и ранее в своей карьере провел три сезона во французском гранде, выиграв за это время 10 трофеев.

В 2017 году игрок сборной Кот-д'Ивуара был куплен "Тоттенхэмом" за 23 миллиона фунтов, однако Орье намекает, что тот переход был против его воли.

"Могу ли я представить, что завершу свою карьеру в ПСЖ? Вообще-то, это мой план!"

"Я бы хотел закончить играть в ПСЖ. Прежде всего это клуб, который занимает важное место в моем сердце. У меня есть ощущение незаконченного дела там".

"ПСЖ был моим клубом с детства, я ходил смотреть матчи на "Парк де Пренс". Я мечтал оказаться в ПСЖ, и эта мечта не окончена".

"Я был бы счастлив завершить карьеру в ПСЖ. Я бы не расстроился, если бы провел всю свою карьеру в ПСЖ. Когда ты играешь за близкий своему сердцу клуб, ты не хочешь уходить куда-либо еще и ни о чем не жалеешь".

"Существуют игроки, которые почти всю свою карьеру проводят в одном клубе, потому что любят свой клуб. Это не вопрос денег или чего-либо еще. Вся моя семья живет в Париже. Я парижанин и не могу мечтать о чем-либо лучше".

"На сегодняшний день я провожу свою карьеру в другом месте. Я надеюсь проявить себя с лучшей стороне везде. Я слежу за ПСЖ со стороны, они остаются моим клубом, и это не изменится", — сообщил Орье Canal+.


Метки Орье, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2020 17:00

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  1. suddenly 06.04.2020 17:15 # suddenly
    А ПСЖ он нужен будет? Вернуться он планирует...

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  2. chelsiukpro 06.04.2020 17:05 # chelsiukpro
    Пиз.уй во француский 2 дивизион ПАРИЖА там и будешь дойгрывать смотря на трибунах ПСЖ :))

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