Ван Дейк хочет стать легендой "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет войти в историю как легенда своего клуба.

Ван Дейк выступает выдающимся образом с момента своего перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018, успев дважды достичь финала Лиги Чемпионов. Прямо сейчас Виргил со своей командой стоят на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.

Однако капитану сборной Голландии этого мало. Ван Дейк желает присоединиться к числу легендарных игроков "Ливерпуля" всех времен.

"Я хочу, чтобы меня запомнили легендой "Ливерпуля". Я хочу добиться невероятных вещей здесь".

"У нас великолепная команда, у которой нет изъянов. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы побеждать: тренер, с которым мы идентифицируем себя, разнообразный состав, игровой стиль, который обеспечивает победы, а также стадион и болельщики, которые играют свою роль".

"Я хочу, чтобы меня воспринимали одним из этих легендарных игроков, когда я буду возвращаться на "Энфилд" после завершения карьеры. Я вижу легенд клуба на матчах и ощущаю себя частью большой семьи", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2020 15:15

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  1. scholes22 06.04.2020 15:45 # scholes22
    Какой же он далбаёб

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  2. chebrec 06.04.2020 15:40 # chebrec
    КОРОЛЬ!!!

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  3. yamateh 06.04.2020 15:30 # yamateh
    помню его еще с матча шахтер 2-0 селтик, за этот период вырос нехило маладес

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  4. grafters 06.04.2020 15:28 # grafters
    а станет алкашом(

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  5. iska95 06.04.2020 15:27 # iska95
    Король

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  6. dragon 06.04.2020 15:18 # dragon
    Лучший защитник в истории футбола.

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