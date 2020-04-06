Ван Дейк хочет стать легендой "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет войти в историю как легенда своего клуба.
Ван Дейк выступает выдающимся образом с момента своего перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018, успев дважды достичь финала Лиги Чемпионов. Прямо сейчас Виргил со своей командой стоят на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.
Однако капитану сборной Голландии этого мало. Ван Дейк желает присоединиться к числу легендарных игроков "Ливерпуля" всех времен.
"Я хочу, чтобы меня запомнили легендой "Ливерпуля". Я хочу добиться невероятных вещей здесь".
"У нас великолепная команда, у которой нет изъянов. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы побеждать: тренер, с которым мы идентифицируем себя, разнообразный состав, игровой стиль, который обеспечивает победы, а также стадион и болельщики, которые играют свою роль".
"Я хочу, чтобы меня воспринимали одним из этих легендарных игроков, когда я буду возвращаться на "Энфилд" после завершения карьеры. Я вижу легенд клуба на матчах и ощущаю себя частью большой семьи", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
06.04.2020 15:15
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Последние комментарии:
Какой же он далбаёб
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КОРОЛЬ!!!
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помню его еще с матча шахтер 2-0 селтик, за этот период вырос нехило маладес
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а станет алкашом(
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Король
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Лучший защитник в истории футбола.
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