Ван Дейк хочет стать легендой "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет войти в историю как легенда своего клуба.

Ван Дейк выступает выдающимся образом с момента своего перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018, успев дважды достичь финала Лиги Чемпионов. Прямо сейчас Виргил со своей командой стоят на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



Однако капитану сборной Голландии этого мало. Ван Дейк желает присоединиться к числу легендарных игроков "Ливерпуля" всех времен.



"Я хочу, чтобы меня запомнили легендой "Ливерпуля". Я хочу добиться невероятных вещей здесь".



"У нас великолепная команда, у которой нет изъянов. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы побеждать: тренер, с которым мы идентифицируем себя, разнообразный состав, игровой стиль, который обеспечивает победы, а также стадион и болельщики, которые играют свою роль".



"Я хочу, чтобы меня воспринимали одним из этих легендарных игроков, когда я буду возвращаться на "Энфилд" после завершения карьеры. Я вижу легенд клуба на матчах и ощущаю себя частью большой семьи", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.