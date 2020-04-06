Жиру посоветовал три сериала
Нападающий "Челси" Оливье Жиру дал три рекомендации насчет сериалов, которыми можно развлечь себя в период самоизоляции.
В данный момент английский футбольный сезон полностью остановлен и не возобновится еще месяц. Все игроки сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции.
Как и многие простые люди, которые оказались в той же ситуации, Жиру предпочитает проводить неожиданно появившееся свободное время у экрана, зависая на Netflix.
В общении с официальным веб-сайтом своего клуба 33-летний француз назвал три телевизионных шоу, которые он рекомендует к просмотру в этот период: "Ходячие мертвецы", "Викинги" и "Нарко".
"Я отрастил свою бороду благодаря фильму "300 спартанцев", но также благодаря "Викингам" и Рагнару Лодброку", — прокомментировал свой выбор Оливье.
06.04.2020 14:00
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