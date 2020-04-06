Видука рассказал, как Элтон Джон едва не проговорился о его переговорах с МЮ

Экс-нападающий "Лидса" Марк Видука рассказал, как в свое время певец Элтон Джон едва не проговорился о его секретных переговорах с "Манчестер Юнайтед".

Видука, бывший капитан сборной Австралии, был одной из главных звезд "Лидса" в период с 2000 по 2004 год. Своей игрой за "белых" Марк привлек внимание сэра Алекса Фергюсона, тогда тренировавшего "Манчестер Юнайтед".



Видука даже ездил на переговоры с "красными дьяволами" и, пользуясь случаем, посетил концерт поп-иконы, что едва не обернулось конфузом.



"Я был в Манчестере со своим агентом, который в то время вел много совместных дел в Элтоном Джоном".



"Он сказал мне, чтобы я остался на ночь и посетил концерт. У него был пропуск за кулисы, и я бы встретился с Элтоном лично. От этой возможности я не мог отказаться".



"Так что я отправился туда с Джейкобом Бернсом, моим соотечественником и партнером по "Лидсу". Нас проводили прямо в гримерку".



"Когда мы вошли, Элтон развернулся на своем стуле и сказал: "Марку Видука, ты из Мельбурна — я обожаю это место!"



"Я нервничал, поэтому я проболтался о своей встрече с "красными дьяволами" в тот день и о возможном переходе".



"Вместо того, чтобы занять наши места и посмотреть концерт, благодаря Элтону мы оказались сбоку от сцены. Где-то после трех песен он сказал: "Следующую песню я хочу посвятить моему хорошему другу Марку, который сегодня приехал в Манчестер, чтобы принять важное решение".



"Я подумал: "Вот дерьмо! Пожалуйста, больше не слова!" Слава Богу, он больше ничего не сказал. А я так и не перешел в "Манчестер Юнайтед" — думаю, мне слишком нравилось жить в Лидсе в то время", — сообщил Видука ESPN.