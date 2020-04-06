Тим Кэхилл считает Маунта лучшим молодым игроком в Премьер-Лиге
Бывшая звезда "Эвертон" Тим Кэхилл назвал полузащитника "Челси" Мейона Маунта лучшим молодым игроком в Премьер-Лиге.
Проведя сезон 2018/19 у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби" на правах аренды, прошлым летом Маунт последовал за своим тренером на "Стэмфорд Бридж" и, наконец, получил шанс в первой команде родного клуба.
При Лэмпарде 21-летний Маунт сыграл 40 матчей за "синих", забив шесть голов и отдав пять результативных передач. Кэхилл не скрывает того, что является большим поклонником Мейсона.
"Лучший молодой игрок в Премьер-Лиге? Мне нравится, как выглядит Мейсон Маунт. Думаю, он первоклассный бомбардир, и впереди у него блестящая карьера".
"Одна из причин, почему он мне очень нравится, — это его тренер и то, как он (Лэмпард) пытается сформировать его в игрока наподобие себя. Он ведет его вперед и показывает ему правильный путь".
"Вы можете видеть, что в этом сезоне их старания начинают приносить плоды. Я его большой фанат", — сообщил Кэхилл Sky Sports.
06.04.2020 12:00
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КОРОЛЬ!!!
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Маунт днище. Самый бестолковый игрок лиги. И любовник сутулого.
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