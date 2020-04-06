Миллс советует "Ливерпулю" обратить внимание на Сане

Экс-защитник "Манчестер Сити" Данни Миллс предложил "Ливерпулю" "более реалистичную" цель на случай ухода Садио Мане или Мохамеда Салаха грядущим летом.

В прошлом месяце вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что до сих пор любит "Ливерпуль" и даже допускает свое возвращение в мерсисайдский клуб.



Также с переходом в "Ливерпуль" связывают Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", однако Миллс советует "красным" обратить внимание на Лероя Сане, у которого остается всего один год по контракту с "Сити".



"Траоре часто попадает в газетные заголовки благодаря своей скорости и мощи, но чтобы сразу войти в стартовый состав чемпионской команды и заменить кого-нибудь вроде Мане или Салаха, требуется нечто большее".



"Им нужен кто-нибудь вроде Лероя Сане. Он возвращается после травмы, его давно связывают с уходом из "Сити", и кажется, он может стать лишним для своего клуба. Он молод, он обладает огромным талантом и опытом".



"Он был бы более реалистичной целью, но я не знаю, пойдет ли "Манчестер Сити" на сделку со своими конкурентами", — сообщил Миллс Football Insider.