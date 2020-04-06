Диоп собирается уйти из "Вест Хэма" летом

Защитник "Вест Хэма" Исса Диоп сообщил своему клубу о желании уйти на повышение грядущим летом.

За последний год Диопа сватали в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Эвертон", однако TEAMtalk называет "Тоттенхэм" главным претендентом на Иссу.



"Шпоры" обращались насчет 23-летнего француза еще в январе, однако "молотобойцы" не пожелали вести переговоры о продаже ведущего защитника посреди сезона, опасаясь за свою прописку в Премьер-Лиге.



По окончании сезона "Тоттенхэм" собирается вернуться за Диопом, видя в Иссе идеальную замену для Яна Вертонгена, чей контракт как раз истекает грядущим летом.



Добавим, что два года назад "Вест Хэм" приобрел Диопа у "Тулузы" за 22 миллиона фунтов. Сейчас лондонцы оценивают Иссу в 60 млн.